Cantora Simaria fala sobre atritos recentes com a irmã Simone e desabafa: ‘Grito de socorro’

Simaria fala sobre desentendimentos que tem com a irmã, Simone, com quem faz dupla (Divulgação)

A cantora Simaria, que completou 40 anos na segunda-feira (13) e fez uma festa com muitos famosos, em São Paulo, falou sobre os recentes atritos que tem tido com a irmã, Simone, com quem faz dupla. Em entrevista a Leo Dias, no “Metropoles”, ela explicou as diferenças entre as duas e citou uma briga que tiveram durante a gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT: “Grito de socorro”.

A confusão na gravação do programa ocorreu há pouco mais de um mês. Elas se desentenderam quando iam interpretar a música “Amiga”, do seu novo trabalho, e o apresentador Ratinho tentou intervir, sem sucesso. No fim, elas deixaram a atração sem cantar a canção.

“Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, iniciou a cantora, que alegou ser desigualada pela irmã durante toda sua carreira: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone”, disse ela.

Simaria contou que a irmã também costuma a “atacar” com beliscões como forma de reprovação das atitudes e sempre diz: “cala a boca, não faz isso, fica quieta.”

Outra confusão entre as duas ocorreu durante um show em Caruaru, Pernambuco, no último sábado (11). Desta vez, o motivo do atrito foi um atraso de mais de uma hora de Simaria, fazendo com que Simone começasse o show sozinha.

No começo do show, Simone avisou os fãs que a irmã havia passado mal e não havia conseguido pegar o avião. Simaria, porém, se sentiu melhor e decidiu pegar a estrada, chegando para os instantes finais.

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?” questionou a sertaneja, que continuou: “Quer que eu engula mais? Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não, meu irmão, não tenho.”

Simaria destacou que, apesar dos desentendimentos profissionais, no âmbito familiar tudo segue bem: “Uma quer excelência no trabalho e a outra está tudo bem. Vamos fazer assim eu te respeito e você me respeita. Você não gosta de decote, eu gosto. Mas fora dos palcos, é incrível. Só irmandade. Vivo com meus sobrinhos”, garantiu.

Marido de Simone vai parar no meio de polêmica entre esposa e Simaria Instagram (Reprodução)

Atrito com o cunhado

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone, compareceu à festa de 40 anos da cunhada, mesmo em meio a rumores de atritos entre eles e indiretas em redes sociais.

“Não tem polêmica. Tenho 10 anos de casado e nunca soltei indireta em rede social. Hoje que vou soltar [indireta]? As pessoas distorcem mesmo, pegam aquele contexto. O algoritmo da rede social sempre entende que a polêmica é algo mais sugestivo, porque você atiça as outras pessoas que querem gerar polêmica e as pessoas começam a argumentar. Tem gente que hypa nisso”, disse Kaká a “Quem”.

Fim do casamento com espanhol

Na entrevista a Leo Dias, Simaria também falou sobre o fim de seu casamento com o espanhol Vicente Escrig. “Minha separação, perdi admiração sabe quando você olha e... vidas diferentes demais”, disse.

Segundo ela, os dois estavam distantes e ela sobrecarregada, o que piorou a relação.

“Ao invés dele fazer essa parte de casa não me ajudava, eu que fazia tudo, ai eu pensei ‘que esse cara ta fazendo aqui?’ e comecei a observar, passei dez meses olhando, já tinha morrido o amor que eu sentia, tudo o que eu sentia, desde a viagem da Espanha que eu fui pra descansar, eu saia ficava olhando os gestos atitudes e pensei ‘caramba não é isso que eu quero mais para mim’ ai voltei da Espanha decidida [a se separar]”, revelou.

