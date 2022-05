Simone e Simaria comentam briga durante gravação de programa no SBT: ‘Quem nunca?’

Uma discussão entre a dupla Simone e Simaria interrompeu as gravações do “Programa do Ratinho”, no SBT, na noite de quarta-feira (4). Elas se desentenderam quando iam interpretar a música “Amiga”, do seu novo trabalho, e o apresentador Ratinho tentou intervir. Após a divulgação da troca de farpas, elas se pronunciaram nas redes sociais. “Quem nunca, gente???”.

O caso foi divulgado pelo site “TV Pop”, que destacou que as cantoras se desentenderam nos bastidores, pouco antes de entrar no palco do programa, previsto para ir ao ar no dia 27 de maio. Elas chegaram a se preparar para a apresentação, quando Simaria resolveu interromper a banda e disse:

“Só um minuto…segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês…vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação.”

Em seguida, foi rebatida por Simone: “Pra desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado.”

Os ânimos seguiram exaltados e Simaria disse: “Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer.”

Por fim, Simone rebateu: “Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte”, rebateu Simone.

Depois da confusão, as cantoras deixaram o palco sem apresentar a música. Ratinho chegou a tentar intervir, mas foi ignorado pelas irmãs.

Depois do caso ser divulgado, o perfil das cantoras no Instagram citou a troca de farpas e as cantoras se posicionaram sobre a briga.

“Quem nunca, gente???”, dizia a publicação, que ainda tinha vários emojis de risadas. Em seguida, elas reagiram a alguns dos comentários e destacaram que está tudo bem entre elas, que briga entre irmãos é algo normal.

