Chiquinho Scarpa está internado em São Paulo após passar por seis cirurgias

O empresário Chiquinho Scarpa, de 70 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por seis cirurgias. Na quarta-feira (4), ele precisou ser entubado depois de um dos procedimentos.

A assessoria do empresário, que se autodenomina conde, confirmou na quinta-feira (5) que ele já não estava mais entubado, mas seguia se recuperando na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro estável e consciente.

Scarpa deu entrada na unidade no último dia 6 de abril, quando apresentava quadro de infecção urinária. O estado de saúde se agravou e ele precisou ser operado, mas, segundo a assessoria, apresentou complicações de cicatrização. Assim, teve que passar por outras cirurgias.

Em 2009, ele já havia ficado internado na UTI do Sírio-Libanês após uma operação para tratar um quadro de peritonite, que é infecção abdominal.

Entrevista

Pouco antes de ser hospitalizado, Chiquinho Scarpa apareceu no quadro “Gê Visita”, do programa “Balanço Geral”, da TV Record. Na ocasião, o empresário conversou com o apresentador Geraldo Luís e mostrou sua mansão, em uma área nobre de São Paulo, que está sendo vendida por R$ 63 milhões.

Durante a entrevista, ele contou que decidiu colocar o imóvel à venda para morar em um lugar menor, já que vive sozinho. “Estou sozinho aqui faz 10 anos. Tenho já a casa em vista, já comecei a reforma”, relatou ele, na ocasião.

O empresário, chamado de playboy brasileiro, sempre ostentou sua riqueza com roupas de gripe, carros luxuosos. Em 2013, ele chamou a atenção quando fez uma cerimônia para “enterrar” um Bentley avaliado em mais de R$ 1 milhão.

Na época, depois de muito mistério, ele revelou que o enterro, na verdade, fazia parte de uma campanha para alertar sobre a importância da doação de órgãos.

“Eu não enterrei meu carro, mas todo mundo achou um absurdo quando eu disse que ia fazer isso. Absurdo é enterrar seus órgãos, que podem salvar muitas vidas. Nada é mais valioso. Seja um doador, avise sua família”, disse Scarpa durante a ação.