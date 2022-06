Em clique raro, Rita Lee aparece de cabelos curtos após tratamento contra câncer; veja aqui

A cantora Rita Lee compartilhou um clique raro em seu perfil no Instagram na última segunda-feira (20). A eterna rainha do rock apareceu com os cabelos bem curtos após passar por um tratamento contra um câncer de pulmão.

Na legenda do post, Rita Lee citou o marido, o músico Roberto de Carvalho, como autor da foto, onde ela aparece sob uma luz vermelha.

Nos comentários, muitos seguidores deixaram mensagens de apoio e carinho, com direito a muitos emojis de coração e carinhas apaixonadas. “Meu amor todinho! Te amo infinito demais!”, “A linda”, “Perfeita” e “Você é minha vida” foram algumas das menções.

O câncer

O diagnóstico de câncer no pulmão de Rita Lee foi divulgado em maio de 2021, pelas redes sociais. Na época, a equipe da cantora confirmou que ela iniciaria o tratamento contra a doença.

“Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr. Óren Smaletz, Prof. Dr. José Ribas M. de Campos, Dra. Carmen Silvia Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e a Luz Divina”, comunicou o post.

No último mês de dezembro, o marido da cantora refletiu sobre as dificuldades dos meses anteriores.

“Que ano difícil, meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre”, escreveu Roberto de Carvalho.

Em abril deste ano, veio a notícia de que Rita Lee estava em remissão do câncer. No período em tratamento, a cantora se manteve reclusa, fazendo poucas aparições nas redes sociais.

