Este é o verdadeiro namorado de Camille Vasquez, a advogada de Johnny Depp

Embora muito tenha se especulado sobre um possível relacionamento entre Johnny Depp e sua advogada, que ganhou o coração dos fãs do ator de “Piratas do Caribe”, a verdade é que Camille Vasquez já possui um namorado e hoje nós te contaremos quem é. Vamos lá conferir os detalhes?

Como detalhado pelo portal Nueva Mujer, Camille tem um relacionamento amoroso com Edward Owen, que é diretor sênior da empresa WeWork e responsável por imóveis na Europa, Oriente Médio e Ásia.

Conoce a Edward Owen, ejecutivo de WeWork, él es el novio de Camille Vasquez! pic.twitter.com/qGM93BuceP — ༒Justice For Johnny Depp༒ (@twiggywitch) June 7, 2022

Além de sua posição na WeWork, Owen também é membro do Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), considerada a entidade de profissionais imobiliários com maior prestígio internacional.

Em declaração ao Daily Mail, uma fonte que não foi identificada, revelou que o casal se conheceu no ano passado em Londres, após serem apresentados por amigos em uma visita ao exclusivo restaurante The Cow.

“É um relacionamento relativamente novo, mas Edward está apaixonado por ela. Ele tem visitado Camille nos EUA desde o início deste julgamento e ela planejava visitá-lo no Reino Unido assim que o caso terminasse”, disse.

Por fim, a fonte revelou que embora ambos tenham um relacionamento à distância, eles têm feito tudo para dar certo. No último dia 2 de junho, Camille e Edward foram clicados deixando o hotel Ritz-Carlton, localizado na Virgínia, Estados Unidos.

