Luciana Gimenez chora após colunista divulgar nota sobre herança milionária do pai

A apresentadora Luciana Gimenez surgiu nos stories de sua conta no Instagram chorando na noite de quarta-feira (8) após uma nota publicada pelo colunista Leo Dias, do “Metrópoles”. O texto ponta que João Alberto Morad, falecido pai da famosa, teria deixado uma herança de mais de R$ 2 milhões para uma mulher desconhecida.

Segundo Leo Dias, a beneficiária da bolada seria uma mulher identificada como Carla Leoniuk, completamente desconhecida pela artista e por seus familiares.

A comerciante, que mora na Zona Leste de São Paulo, teria ganhado o direito a uma apólice de exatos R$ 2.051.149,27.

Ainda de acordo com a reportagem, de dinheiro deixado pelo pai, Luciana Gimenez teria ficado “apenas” com a quantia de R$ 73 mil, além de um título social no Esporte Clube Pinheiros, uma Pajero de 2009 no valor de R$ 35 mil, 50% da empresa agropecuária Tapajós e uma outra conta com R$ 326 mil.

Stories de Luciana Gimenez

Em seu Instagram, Luciana se emocionou ao se pronunciar sobre o assunto e disse que “jornalistas usam desgraça alheia pra dar ibope”.

“Queria entender o que a morte do meu pai tem de importante pra mídia. Alguns jornalistas usam desgraça alheia pra dar ibope. O que a morte do meu pai importa para as pessoas? Não tem um tipo de respeito, de ligar pra perguntar, pra falar nada. Queria saber, ssenhor Leo Dias, o que tem a ver a morte do meu pai pra você? Você tem pai? Você se importa com a vida dos outros?”, disse.

“Queria saber se você está feliz em falar da minha vida privada, da morte do meu pai. Está feliz em falar da morte do meu pai em público? Vocês acham que só porque a pessoa é famosa ela perde total o direito a qualquer tipo de dignidade e privacidade? Pra quem não sabe: meu pai tinha um dinheiro de inventário e as pessoas deixam o dinheiro pra quem elas quiserem! E isso não é da conta de nenhum jornalista falar da morte do meu pai!”, completou a apresentadora.

Luciana seguiu: “Só porque eu sou famosa, não quer dizer que eu não tenha sentimento, não quer dizer que eu não sinta. Quem está me ouvindo também tem pai, mãe, e todo mundo sabe que é um momento tão dolorido que a gente não quer dividir com ninguém, não quer ficar reabrindo esse tipo de ferida.”

“É o cúmulo, é o final! Essa foi muito baixa. É muito baixo você mexer na vida do pai que morreu, da mãe que morreu. Pelo amor de Deus, vai! Eu não preciso de dinheiro de ninguém, porque eu trabalho honestamente pra ganhar o meu. E meu pai tem direito de fazer o que ele quiser. E o q ele fez é a mim que pertence, aos meus advogados o que ele fez não tem nada a ver com você. Nunca ganhei dinheiro de ninguém. Guardei uma coisa do meu pai: amor, respeito, educação”, finalizou.

Carta aberta

Leo Dias também usou seu Instagram para se manifestar, por meio de carta aberta.

“Cara Luciana, a coluna LeoDias faz questão de afirmar que a nota sobre a herança deixada pelo seu falecido pai não possui qualquer julgamento de valor da decisão. O processo em questão não corria em segredo de Justiça e, portanto, qualquer cidadão poderia ter acesso à informação.

A respeito da relevância da notícia, nós precisaremos discordar de você. A matéria fala de uma das mais conhecidas apresentadoras do país, que está à frente de um programa de variedades e fofocas na RedeTV e é justamente devido a sua notoriedade que a coluna LeoDias, que cobre o mundo das celebridades, decidiu publica-la.

A informação, portanto, não precisaria ser formalmente checada visto que a decisão judicial como já enfatizamos é de acesso público. Nela consta, inclusive, que o processo foi aberto por meio de um pedido seu. A coluna reforça o compromisso com a veracidade em noticiar as informações, o respeito a checagem e o foco nos critérios de noticiabilidade que norteiam esta profissão, como no bom jornalismo.”

