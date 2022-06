Jojo Todynho mira em novelas e afirma que pode ser a nova Carminha

A funkeira Jojo Todynho voltou a levantar a ideia de ser contratada para o casting fixo da Globo. Desta vez, o foco da cantora é entrar para o elenco de uma novela da emissora.

Nos bastidores da “Dança dos Famosos”, quadro que participa aos finais de semana, a campeã do reality show “A Fazenda 12″ colocou a direção na Globo na parede: “Assim, a Globo tem que me contratar fixa mesmo…”, disse a famosa.

Jojo Todynho no "Jojo Nove e Meia", do Multishow (Divulgação/Globo)

Em seguida, Jojo estava conversando com algumas atrizes e foi questionada qual seria sua função dentro da emissora e neste momento, ela disse que seria a nova Carminha, vilã da novela Avenida Brasil”: “Eu vou trazer entretenimento, animação, eu posso assim… Animadora, posso estar no elenco de uma atriz, uma nova Carminha”, brincou a funkeira.

Durante a brincadeira, que foi parar no Stories do Instagram, ela se inspirou em Inês Brasil e disse: “Tu não mexe com as crianças não, hein?”. Em seguida, Adriane Esteves, que interpretou a vilã da Globo, passou no meio das gravações.

Vale destacar que, além da “Dança dos Famosos”, Jojo Todynho já trabalhou como apresentadora em algumas produções para o Multishow, que faz parte do Grupo Globo. Seu primeiro projeto foi o “Jojo Nove e Meia”, um talk show onde a funkeira entrevista alguns amigos.

Recentemente, a famosa encarou um novo desafio no canal a cabo. Ao lado de Marcos Mion, Jojo foi confirmada como a repórter do “Túnel do Amor”, reality show que estreou no Multishow. No programa, ela estava responsável por levar ao público conteúdos exclusivos nas redes sociais do Multishow e do Globoplay.

Jojo Todynho e Marcos Mion se reencontram no "Túnel do Amor" (Reprodução)

“Seja muito bem-vinda, meu amor! Como é bom te ver de novo. E olha só que loucura: nos encontramos de novo em um reality show. Tô muito feliz de ter você comigo”, declarou Mion, que segue apresentando o “Caldeirão”, aos sábados, na Globo.

Além das entrevistas, Jojo Todynho incorporou, ao fim da primeira temporada, uma terapeuta sem papas na língua e analisa os romances, tretas e amizades que surgiram durante o confinamento.

