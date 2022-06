Deborah Secco abre o jogo sobre relacionamentos com homens casados no passado: ‘Sempre sofri’

Deborah Secco falou em entrevista sobre relacionamentos com homens casados no passado (Reprodução/Instagram)

A atriz Deborah Secco, de 42 anos, falou sobre sua vida amorosa e relembrou relacionamentos com homens casados no passado. Em entrevista ao “PocCast”, comandado por Rafa Uccman e Lucas Guedez, ela contou que “sempre sofria” com a situação.

Questionada por Lucas Guedez se ela “curtia ou tinha fetiche em pegar homem casado”, a atriz ficou visivelmente sem graça e respondeu: “Não curtia não. Eu sabia que a pessoa tinha um relacionamento, perguntava, a pessoa sempre dizia que não estava bem, que ia terminar”, destacou ela. “Mas não era uma coisa que eu curtia, não. Aliás, sempre sofri. Porque sempre soube que não era prazeroso”, disse.

O assunto surgiu quando Rafa Uccman perguntou se ela já tinha se apaixonado por algum colega de cena. Sincera, ela admitiu que, ao longo dos anos, acabou desenvolvendo sentimentos por quase todos aqueles com quem contracenou, mas sem citar nomes.

“No início da minha carreira, me envolvi muito. Eu acho que não é porque a gente era par romântico, mas porque você fica muito tempo fora de casa trabalhando com a pessoa, e são pessoas interessantíssimas. Artistas são pessoas que muito me interessam”, revelou.

Ainda na entrevista, ela refletiu sobre algumas de suas atitudes no passado e disse que não se relacionaria mais com alguém comprometido.

“Hoje, eu jamais sairia com qualquer pessoa comprometida. Hoje eu entendi a importância da gente olhar para outra mulher. Mas quando eu era mais jovem, acho que era uma cultura feminina essa disputa entre mulheres. Eu aprendi na vida a disputar com mulheres, demorei muito tempo para ressignificar e ver que nós mulheres temos que estar unidas e de mãos dadas”.”

Deborah é casada com Hugo Moura desde 2015 e juntos eles são pais de Maria Flor, de 6 anos.

Bruna Surfistinha

Na entrevista, a atriz também falou sobre sua escalação para o filme “Bruna Surfistinha” e revelou que quase não gravou o longa.

“Na verdade, esse filme foi um filme que ficou muitos anos testando atrizes para o personagem. Um belo dia eu conheci o produtor do filme, que me fez o convite, mas falou: ‘O diretor não quer que seja você’. O diretor achava que ia ser um personagem muito midiático, para uma atriz também midiática”, conta.

LEIA TAMBÉM:

Ex-empresária fala sobre pedido de casamento de Cláudia Rodrigues: ‘Pega de surpresa’