‘Saí mais pobre do que entrei’, diz Jessi sobre ‘BBB 22′

A ex-BBB Jessilane Alves, a Jessi, abriu o jogo sobre sua vida financeira após participar do reality show da TV Globo.

“Gente, não saí rica, não, tá, galera? Saí mais pobre do que entrei. Se não fosse o prêmio de R$ 100 mil, sairia devendo”, disse a professora durante participação no podcast “PodPah” na última terça-feira (7).

Jessi disse que está trabalhando bastante, mas que dinheiro não entra na hora. “Cada trabalho que vai chegando eu vou executando e demora alguns dias para receber. Então, eu estou quase que na mesma”, revelou.

A décima quarta eliminada da atração global contou ainda que seu objetivo é ganhar o valor do prêmio de campeão do “BBB”. “Recebi o prêmio e fui resolvendo a minha vida aos poucos. Vou construir esse prêmio ao longo do tempo.”

Vale dizer que, ao sair do confinamento do programa, Jessi pagou a sua dívida no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Nas redes sociais, ela comemorou a conquista.

“Gente, meu Deus, vocês não acreditam! Acabei de sair do banco e adivinha: quitei o Fies. Daqui a cinco dias úteis meu nome não vai mais estar naquela linha de proteção de crédito, estou passada!”, disse.

Recentemente, Jessi deixou Valparaíso de Goiás, em Goiás, para se mudar com a mãe e a irmã para São Paulo.

Eliminação de Jessi no ‘BBB 22′

Jessi foi a mais votada pelo público na disputa contra Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer, com 63,63% dos votos.

“Gente, muito obrigada por tudo. Vocês sabem o quão importante vocês foram para mim. Estou muito feliz. Obrigada, Deus, obrigada, Brasil”, disse a professora de biologia na ocasião.

