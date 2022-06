Veja os detalhes da festa junina de Anitta

A cantora Anitta recebeu na última quarta-feira (8) amigos e familiares em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para sua tradicional festa junina.

O evento contou com quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e até touro mecânico.

O cantor Mumuzinho e a influenciadora digital Gessica Kayane, a GKay, foram os primeiros a chegar na festa. Anitta foi às redes sociais para mostrar que ela e a amiga combinaram os looks. No feed do Instagram, a anfitriã postou uma série de cliques com a legenda “As fazendeiras do futuro”.

Também estavam entre os convidados da festa Juliette, Tico Santa Cruz e Lexa.

Tico Santa Cruz e esposa na festa junina de Anitta Instagram (Reprodução)

Em cima da hora

Anitta resolveu fazer a festa de um dia para o outro em comemoração à saúde do pai, Mauro Machado. Assim, pediu que os convidados levassem comida e bebida para o evento.

“Decidimos aqui que a gente vai fazer a festa junina amanhã improvisada, para comemorar. Quem estava convidado me chama aqui no WhatsApp que eu falo com vocês. Quem for meu amigo de verdade e quiser aparecer, vem e traz alguns quitutes, comida típica, porque não vou ter tempo de resolver todas as comidas não, bebida também”, disse ela nos stories do Instagram.

“Mas a animação vai estar aí, alegria vai estar aí. A gente vai comemorar porque depois vou viajar e não vai dar tempo de fazer festa junina, e todo ano tem que ter. Só vem! Se você não me conhece não vem que eu vou barrar na porta, vou te expulsar daqui, não preciso nem repetir”, avisou.

Saúde do pai

Na última terça-feira (7), Anitta esclareceu as dúvidas dos seguidores sobre a saúde do pai. Visivelmente feliz e aliviada, ela revelou que Mauro está “100% curado” e agradeceu às orações dos fãs.

o pai da artista sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), e os médicos descobriram um câncer no pulmão. Ele passou por biópsia para saber se estava com metástase, e o resultado foi negativo.

Em seus stories, Anitta começou dizendo que milagres acontecem. “Orações funcionam, as rezas de vocês, as energias de vocês. Meu pai está 100% curado. Um milagre.”

Ela, então, contou como foi o diagnóstico. “No início da semana passada, meu pai teve um AVC, foi para o hospital no meio da noite. Eu acordei de manhã com a notícia. Não entendi nada, porque estava tudo bem com ele, que cuida da saúde, sempre está fazendo todos os exames. Teve um AVC do nada. Liguei para a doutora Ludhmila, minha rainha do mundo. Salve, salve, salve os médicos do Brasil, ela começou examinar, ele ainda estava bem mal do AVC, falando bem torto”, disse.

Anitta seguiu: “Durante esses exames descobriram um câncer de pulmão e ela resolveu fazer a retirada desse câncer. Tinha umas outras coisinhas do lado que ela queria ver o que era. Por isso que eu não queria falar de nada e o povo querendo me meter em assunto que eu não queria saber. Eu estava muito focada rezando muito para dar tudo muito certo, deu tudo certo, e o próximo passo era saber a biópsia das coisas que estavam ao lado para saber se tinha mestástase, e não teve”.

