Joelma cogita pedir prisão de Ximbinha por não pagar pensão à filha

A cantora Joelma pode entrar na Justiça e pedir a prisão do ex-marido Ximbinha por não pagamento da pensão alimentícia da filha, Yasmin Fontes, segundo revelou o colunista Leo Dias.

Os advogados que representam Joelma estuda entrar com um processo por crime de abandono material contra o ex-guitarrista da banda Calypso e, de acordo com o Código Penal brasileiro, ele pode até ser preso caso não arque com os valores atrasados. A pena prevista neste vaso é de 1 a 3 meses em regime fechado.

Reprodução/Instagram

De acordo com a coluna do Leo Dias, amigos do casal confirmam que Ximbinha pagou por pouco tempo a pensão desde que o casal se separou, em 2015.

A filha de Ximbinha com Joelma atualmente tem 17 anos e é backing vocal nos shows da mãe. Joelma tem mais dois filhos, que não são do ex-guitarrista da banda.

LEIA TAMBÉM: Acidente de avião mata personagem da família Novaes no remake de ‘Pantanal’

TENTOU BARRAR SHOW

Joelma revelou em entrevista que o ex-marido Ximbinha tentou impedir a turnê “Isso é Calypso” por conta do uso indevido do nome. O guitarrista alega que tanto o nome quanto as músicas da banda Calypso são de sua propriedade intelectual e tem os direitos autorias exclusivos.

No entanto, uma decisão judicial garantiu que Joelma possui direitos iguais para explorar o nome e produtos do grupo. Apesar disso, ele continua tentando barrar os shows da nova turnê da cantora.

A banda Calypso foi fundada em 1999 por Joelma e Ximbinha e durou até 2015, quando começou o divórcio lItigioso do casal. Nesses anos todos vendeu mais de 20 milhões de discos.

Pode interessar também: