Acidente de avião mata personagem da família Novaes no remake de ‘Pantanal’

Em "Pantanal", Irma, Madeleine e Mariana são as mulheres da família Novaes (Reprodução)

Madeleine (Karine Teles) não vai aceitar muito bem o fim do seu relacionamento com Gustavo (Caco Ciocler) e deixará o Rio de Janeiro em busca de uma nova chance no Pantanal. Mas, ao que parece, a viagem será marcada por um grande acidente.

Depois de ver uma foto de Nayara (Victoria Rossetti) com o seu ex-namorado, a mãe de Jove (Jesuíta Barbosa) decide viajar ao encontro de José Leôncio em um um dia com o tempo instável. Mas, essa viagem terá um fim trágico para ela.

Em "Pantanal", Madeleine descobre romance de Gustavo e Nayara (Reprodução/Globo)

Antes disso, ela decide conversar com sua mãe sobre os seus sentimentos e os últimos acontecimentos: “Ele me trocou, mãe. Por uma fedelha. E o que vai ser da minha vida agora?”, se lamentará a personagem de Karine Teles em “Pantanal”.

Ao ouvir as lamentações, Mariana (Selma Egrei) não poupa a filha e acaba falando algumas verdades: “Você escolheu fazer do Gustavo gato e sapato, como escolheu se casar com José Leôncio, fugir dele e criar o Jove aqui, como se fosse órfão”, dirá a matriarca da família Novaes. “Você viveu a vida fugindo da felicidade”, dirá a matriarca da família Novaes.

Em "Pantanal", Mariana fala algumas verdades para Madeleine (Reprodução/Globo)

Perdida em suas escolhas, Madeleine pedirá uma ajuda para mãe sobre os próximos passos que deverá tomar, mas ela responde apenas para a filha seguir o coração e esquecer os conselhos dele e de qualquer pessoa.

Sem pensar muito, Madeleine decide viajar para o Pantanal, mesmo prometendo para José Leôncio que nunca mais pisaria no destino. Depois disso, um período se passa e o telespectador só saberá desta decisão quando Ari (Claudio Galvan) avisa Zé Leôncio que a ex-esposa está voando pela região.

“Tem um avião perdido por aí. Disse que era sua mulher. Ou sua ex-mulher. O nome dela era dona Madalena. Câmbio”, informará o funcionário, deixando Zé Leôncio preocupado, já que ela jurou nunca mais colocar os pés no Pantanal e também pelas condições meteorológicas.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Irma conta segredo para Madeleine e José Leôncio se arrepende

No remake de "Pantanal", Madeleine terá um fim trágico (Reprodução/Globo)

Já no avião, Madeleine estará nervosa e decide atacar o piloto: “Pelo amor de Deus, eu quero chegar com vida. Não dá pra enxergar um palmo à frente do nariz!”, reclamará a influenciadora digital, que dirá ainda que o comandante está perdido.

Tentando fazer de tudo para que o pior não aconteça, ele afirma: “Eu, não... Nós estamos, dona! Mas fique descansada... Eu já passei por isso antes”. Mas, em seguida, ele percebe que não será possível pousar com segurança e dirá que não é hora de lamentar: “É hora de rezar, dona! Estamos perdendo altitude”.

Com medo, Madeleine percebe que está caindo: “Olha o chão!”, gritará a mãe de Jove, que ouve do piloto que aquele não é o chão: “É água! Se segura!”, alertará o piloto.

Depois deste acidente, Jove, José Leôncio, Mariana e Irma ficaram sem notícias de Madeleine, que é dada como morta.

LEIA TAMBÉM: Após alfinetada de Samantha Schmütz, Juliette responde: ‘Sim, sou artista e aprendiz’