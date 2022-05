‘Pantanal’: Irma conta segredo para Madeleine e José Leôncio se arrepende

Quem assiste o remake da novela “Pantanal” na Globo sabe que as irmãs Irma (Camila Morgado) e Madeleine (Karine Teles) não vivem sem um conflito familiar e nos próximos episódios a rixa entre as herdeiras da família Novaes vai ganhar um novo capítulo.

No entanto, o motivo desta nova briga será antigo. Em uma conversa franca, Madeleine afirma que quer reconquistar José Leôncio (Marcos Palmeira), que é pai de seu filho, e ao falar isso,a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) vai contar que já ficou com o ex-marido da influenciadora digital.

No remake de "Pantanal", Irma (Camila Morgado) conta que transou com José Leôncio (Marcos Pameira) para Madeleine (Karine Teles) (João Miguel Júnior/Globo)

Depois dessa briga, Irma decide voar para o Pantanal, com a desculpa de visitar o sobrinho. A viagem surpreende José Leôncio e deixa Filó (Dira Paes) com muito ciúmes, como aconteceu na primeira fase da novela da Globo.

Mas, a viagem de Irma não será tão agradável, já que ela será rejeitada por José Leôncio. Mesmo se mostrando próxima do pai de Jove, a filha de Mariana (Selma Egrei) vai se surpreender com uma revelação feita pelo milionário.

Em "Pantanal", Madeleine (Karine Teles) vira influenciadora digital famosa (JOAO COTTA/João Cotta/Globo)

Em uma cena, Zé afirma que errou ao escolher casar com Madeleine (Karine Teles) no passado. Após essa bomba, ele vai descobrir que um avião com Madeleine a bordo sobrevoa a fazendo em meio a um tempo ruim. Vale lembrar, que na primeira versão de “Pantanal”, a personagem morre após um acidente aéreo.

Na terça-feira (10), “Pantanal” mostrou que segue sendo um sucesso e está com um público fiel, chegando a marcar 30,6 pontos de audiência. No entanto, o telespectador está fugindo do “No Limite 6″.

Em "Pantanal", José Leôncio (Marcos Palmeira) decide viajar ao Rio de Janeiro (Divulgação/Globo)

Ao que parece, a empolgação pelo reality show da Globo tem caído. Segundo o site Notícias da TV, o reality show de sobrevivência não está mais agradando os telespectadores e chegou a ficar em terceiro lugar. Na terça-feira (10), por exemplo, o reality show registrou 17,8 pontos de média na Grande São Paulo, perdendo para a reprise de “O Clone” (18,5 pontos) e de “Além da Ilusão” (20,0 pontos).

O “BBB 22″, que foi exibido no mesmo horário do “No Limite 6″, chegou ao fim com média de 25 pontos às terças.

