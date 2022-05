Fãs de Juliette reagem ao clipe de ‘Cansar de Dançar’, novo hit da ex-BBB

Juliette Freire volta ao escritório no clipe do hit "Cansar de Dançar" (Reprodução)

Juliette Freire lançou nesta segunda-feira (16) o clipe oficial de “Cansar de Dançar”. Em pouco tempo, o vídeo foi visto por milhares de pessoas e conquistou 12 mil likes e mais de mil comentários.

No Youtube, os cactos, como são chamados os fãs da ex-BBB, elogiaram a performance da famosa: “Cantora, compositora e roteirista, parabéns Juliette”, escreveu um admirador dela. “Não estou sabendo lidar com esse clipe, essa batida e esse figurino lendário e icônico. Ju, arrasou demais! Que trabalho maravilhoso. Vamos com tudo, ‘taca’ visualizações nesse trabalho massa!”, postou um segundo.

Um seguidor de Juliette Freire escreveu ainda que o clipe de “Cansar de Dançar” é leve e, ao mesmo tempo, divertido: “Achei leve, divertido , linguagem simples, mas com recado certeiro . Que todos tenham coragem de se libertar e ser felizes. SEM RÓTULOS!!! Parabéns, Juliette!!!! Mais e mais sucesso!”.

Há quem também lembrou dos desabafos de Juliette durante o “BBB 21″, reality show que saiu campeã: “O mais incrível dessa música, é que quem é cacto sabe claramente que a letra dessa música é como se fosse a Ju desabafando o que ela queria, o mundo acabando e o povo querendo julgar ela, o q ela quer é se libertar e cansar de dançar. Voa minha pitica [apelido de Juliette Freire], te amamos”.

Além dos comentários sobre o clipe de “Cansar de Dançar”, os fãs da ex-participante do “Big Brother Brasil” repercutiram sobre o post de lançamento do vídeo no Twitter, onde a cantora aparece em um escritório ao lado do número 13: “A gata mandando um 13 para os cactos votarem”, postou um seguidor. Outra fã dela escreveu: “Olha o 13 ali”.

O clipe

“Cansar de Dançar”, novo clipe de Juliette Freire, traz a ex-BBB como funcionária de um escritório tradicional. Durante um “cochilo” em sua mesa, ela se liberta e começa a cantar e dançar no ambiente.

Em entrevista à “Marie Claire”, a cantora disse que a música é para quem está cansado e se sente silenciado e quer sair para dançar e se libertar.

“”Criamos uma analogia com a minha história. Minha personagem usa, no início, as roupas que eu usava quando trabalhava em escritórios e os dois looks que uso depois são roupas importantes na minha trajetória, que representam momentos em que me reconectei comigo mesma e que me mostram algumas das minhas diferentes faces”, disse ela.

