Mais duas mortes deixam os personagens de ‘Pantanal’ devastados; veja a história

O capítulo de “Pantanal”, desta segunda-feira (16), não será de boas notícias na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Como notícia ruim nunca vem sozinha, o milionário vai descobrir que dois grandes amigos morreram.

No remake de "Pantanal", Filó (Dira Paes) fica devastada com a morte de Quim (Renato Teixeira) (Divulgação/Globo)

Em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira, Quim (Renato Teixeira) vai comunicar José Leôncio sobre a morte de Tião (Fábio Neppo). O fazendeiro ficará abalado, mas Filó (Dira Paes) ficará ainda mais sem chão. Ao receber a notícia da morte do peão através de Ari (Cláudio Galvan), ela fica devastada.

Em seguida, Quim acabará se despedindo do remake de “Pantanal”. O peão não consegue suportar a perda do melhor amigo e acaba morrendo.

Em "Pantanal", Quim (Chico Teixeira), Eugênio (Almir Sater) e Tião (Fábio Neppo), com Tadeu no colo (João Miguel Júnior/Globo)

Também no capítulo desta segunda-feira (16), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) será surpreendida na cama, quando Tenório (Murilo Benício), dormindo, a chama de Zuleica. No dia seguinte, ela o questiona e, para irritação de Guta (Julia Dalavia), ele consegue enrolar a esposa, inventando uma história qualquer.

No entanto, o segredo do fazendeiro não vai durar muito tempo. Nos próximos capítulos de “Pantanal”, Maria Bruaca vai ouvir Guta e Tenório conversando sobre a segunda família dele e ouve diversas ofensas à sua pessoa vindas do marido. Toda essa situação deixará Maria Bruaca sem chão.

Bastidores

Renato Teixeira interpreta Quim na segunda fase da novela "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Na segunda fase, Quim é interpretado pelo músico Renato Teixeira, pai de Chico Teixeira, que interpretou o personagem na primeira fase da novela.

“Fui pego de surpresa com esse convite para fazer o Quim mais velho. Eu sempre me envolvi muito com temas de novela, com trilhas, até já escrevi novela com Jayme Monjardim; já participei de dois filmes, mas sem texto (risos). Fui bem inseguro para gravar Pantanal, mas feliz. Tive uma dificuldade de decorar texto. Nas músicas eu consigo cantá-las, mas se tiver que declamar as letras, já fica difícil. Mas foi uma experiência inesquecível, foi um momento único. Eu me sinto recompensado”, disse Renato.

