Cegonha chegando! Veja quem vai engravidar no remake da novela ‘Pantanal’

Depois de algumas mortes e separações, o clima de romance vai tomar conta do remake da novela “Pantanal”. Ao todo, quatro personagens vão engravidar na trama de Bruno Luperi.

Seguindo o roteiro da produção de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990, as quatro mulheres listadas abaixo vão engravidar na mesma época.

Juma

Em um momento de raiva, Juma (Alanis Guillen) vira onça em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Começamos com Juma (Alanis Guillen), protagonista de “Pantanal”, vai ficar grávida de Jove (Jesuíta Barbosa). A gestação da menina-onça começa no meio da segunda fase do folhetim.

Antes de viverem felizes para sempre, o casal protagonista vai passar por altos e baixos, após deixar o Rio de Janeiro. Com o fim da paixão, Jove vai se envolver com Miriam, uma personagem que ainda vai surgir.

Juma também vai trocar o filho de Madeleine (Karine Teles) por José Lucas (Irandhir Santos), filho mais velho de José Leôncio (Marcos Palmeira). Depois de se reconciliarem é que viverão um romance tórrido e a gravidez acontecerá.

Irma

Em Pantanal, Irma (Camila Morgado) fala com a irmã, Madeleine (Karine Teles) por vídeo, enquanto Jove (Jesuíta Barbosa) salta de wingsuit (Divulgação/Globo)

A tia de Jove também será mãe. Na mesma época que Juma, Irma (Camila Morgado) vai engravidar de seu primeiro filho. Na trama, ela voltará ao Pantanal e conhecerá o peão Xeréu Trindade (Gabriel Sater).

O misterioso peão fará a moça esquecer de José Leôncio, mas ela acabará sozinha após o nascimento da criança. Após o nascimento do bebê, Trindade, que tem pacto com o diabo, vai embora e pedirá para José Lucas (Irandhir Santos) que cuide de Irma e do bebê em sua ausência.

Guta

Julia Dalavia interpreta Guta em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

A filha do fazendeiro Tenório (Murilo Benício) vai engravidar de Marcelo (Lucas Leto), personagem que ela desconfiava ser seu irmão por parte de pai.

O romance deles só dá certo após Zuleica (Aline Borges), a amante do fazendeiro, ir com os filhos para o Pantanal e avisa para Guta que Marcelo não é filho de Tenório.

Érika

Atriz Marcela Fetter estreia no remake de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Érika (Marcela Fetter), personagem que ainda vai entrar no remake de “Pantanal” para mexer com a família de José Leôncio. Na trama, ela vai se envolver com José Lucas, que estará apaixonado por Juma.

Sem saber de nada, o filho mais velho de Zé Leôncio vai se assustar quando Érika chegar na fazenda gestante, acompanhada de seu pai, o deputado Ibraim (Dan Stulbach). O político colocará Zé Lucas contra a parede para que ele assuma o filho que está para nascer. O filho de José Leôncio vai propor se casar com ela.

