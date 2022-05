Atriz Clarice Falcão estava no elenco de ‘A Favorita’, mas você não percebeu

Clarice Falcão é um dos nomes mais conhecidos no mundo da comédia e do Youtube, onde atua em diversos vídeos do “Porta dos Fundos”, um dos canais mais conhecidos da plataforma. No entanto, no passado, a famosa já esteve em novelas da Globo.

Filha do cineasta João Falcão e da roteirista e escritora Adriana Falcão, Clarice nasceu em Pernambuco e estreou em 2008 na novela “A Favorita”, que vai ser exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”, a partir desta segunda-feira (16), na faixa vespertina da Globo.

Na novela escrita por João Emanuel Carneiro, a famosa interpretou Mariana, personagem que é filha de Catarina (Lilia Cabral) e Leonardo (Jackson Antunes) e irmã de Domenico (Eduardo Mello). Pequeno no início da trama do horário nobre, o papel de Clarice ganhou um impulso após a revelação de um crime que aconteceu dentro de sua.

Ao longo de “A Favorita”, Mariana deixou de ser uma jovem inteligente e extrovertida para se tornar a principal opositora de seu violento pai. Além disso, o público descobriu que sua gravidez prematura era fruto de uma violência sexual: a jovem era estuprada pelo próprio pai.

A história de Mariana mexeu com os fãs da novela de João Emanuel Carneiro, que será reexibida no “Vale a Pena Ver de Novo”, mas a atriz decidiu não seguir o caminho das novelas. Em 2016, ela revelou os motivos para deixar o elenco da Globo.

Em uma entrevista ao programa “Pânico”, da rádio Jovem Pan”, Clarice disse que a experiência em “A Favorita” não foi muito agradável: “Foi horrível para mim. A novela era incrível, mas eu não me acostumei com a forma. Retornava para casa muito infeliz. Para mim não funcionou. Prefiro fazer as minhas coisas mais livres e com amigos, ser autoral”, contou a comediante e cantora.

Atualmente, Clarice Falcão segue atuando em vídeos para a internet e também filmes e séries, além, é claro, de se dedicar à música.

