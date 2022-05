Anitta posta outro vídeo usando filtro de choro que está bombando na internet e Vanessa Hudgens comenta

Além da carreira consolidada na música, muita coisa que Anitta toca nas redes sociais vira uma chuva de engajamento e repercussão. Desta vez, a ‘Girl From Rio’ aderiu ao uso de um filtro de “choro” na internet e divertiu seus fãs.

Nesta segunda-feira (16), a cantora publicou outro vídeo usando o mesmo filtro. Os registros de Anitta com o filtro de “choro” foram extraídos de seus momentos na Billboard Music Awards, evento ocorrido no domingo (15).

Veja mais: Anitta impressiona plateia do Billboard Music Awards ao falar em vários idiomas

No vídeo publicando pela cantora, Anitta aparece ao lado de diversos artistas como Michael Bublé, Doja Cat, Giveon, entre outros. Outro momento do registro está na preparação de maquiagem, vestimenta e até mesmo na pausa para alimentação. Em todos eles a cantora aparece com a expressão de “choro”, que é o propósito do filtro.

Em sua postagem, a atriz e cantora Vanessa Hudgens, conhecida por interpretar a protagonista Gabriella em High School Musical, deixou um comentário rindo do vídeo de Anitta. Ambas já se encontraram pessoalmente nos eventos internacionais e diversas vezes deixaram likes nas postagens uma da outra.

Vanessa Hudgens comenta na postagem de Anitta.

Neste sábado (14), Anitta viralizou postando o primeiro vídeo usando o mesmo filtro. A legenda diz: “Quando você tem um término de relacionamento difícil, mas tem que seguir em frente com sua vida.”

Anitta na Billboard

Anitta chamou a atenção da internet, mais uma vez, por mostrar ser uma caixinha de surpresas. Convidada pela organização da Billboard, a cantora apresentou a categoria Melhor Duo/Grupo Country no evento internacional, junto com o artista canadense Michael Bublé.

Bublé brincou com Anitta, dizendo que juntos eles falavam mais de cinco idiomas.

“Ai, claro é um prazer tá aqui”, disse Anitta, em português. Em seguida, ela comentou que era um prazer estar ali com ele, dessa vez em espanhol. Depois, pediu – em inglês – para que ele falasse algo em francês. O cantor respondeu “Bonjour” e levou a plateia aos risos. Assista:

Após mais um momento marcante de sua participação em eventos internacionais, Anitta aproveitou para brincar com a situação e não poupou o uso do filtro de “choro” divertido.

Sabrina Sato e Maraisa da dupla com Maiara também não ficaram de fora, assim como outros artistas, e aderiram ao uso da expressão.