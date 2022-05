Ex-BBB: Laís e Gustavo deixam claro que ainda não engoliram vitória de Arthur

O casal de ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo participou de uma entrevista com o influencer Matheus Mazzafera no Youtube e deixou claro que apesar do jogo ter encerrado, o ressentimento com alguns colegas de confinamento ainda não ficou para trás.

Questionado pelo entrevistador sobre quem a dupla chamaria para um eventual jantar de noivado, o casal foi taxativo de que o vencedor da edição deste ano, Arthur Aguiar, certamente não faria parte da lista de convidados.

Entre os nomes que seguramente estariam na lista dos namorados estão Linn da Quebrada, Tiago Abravanel, Douglas Silva, Pedro Scooby, Jade Picon, Jessi, Paulo André, Eliezer e Vyni.

Quando o apresentador mencionou os nomes de Naiara Azevedo e Natália, houve certa discordância entre o casal e um “talvez” ficou no ar.

Casas separadas

A médica Laís Caldas disse a seus seguidores do Instagram na última sexta-feira que apesar de ter mudado para São Paulo para aproveitar as oportunidades que obteve com a fama conquistada no BBB 22, ela e Gustavo continuarão morando em casas separadas.

A ex-BBB disse que acha importante cada um ter seu canto e também passar por cada etapa do relacionamento antes de dar um passo nesse sentido. “Cada fase certinho”, disse. “Só depois do casamento morar junto”, garantiu.

Laís aproveitou a oportunidade para declarar seu amor ao namorado, quando questionada por um seguidor sobre o que ele mais gostou em Gustavo: “Tudo nele me encanta. Ele é perfeito, maravilhoso, lindo, sem defeitos. Amo”, respondeu.

