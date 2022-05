Esta foi a nova e impactante acusação de Johnny Depp contra Amber Heard

Se uma coisa ficou clara com o embate judicial entre Amber Heard e seu ex-companheiro, esta com certeza é de que havia muitas coisas que estavam nos bastidores e que agora estão sendo reveladas. E, complementando a lista de acusações, Johnny Depp disse que o bilionário Elon Musk, que anunciou a compra do Twitter há pouco mais de 2 semanas, é o pai biológico da filha da atriz de “Aquaman 2″.

Aos que estão por fora deste caso, trata-se de Oonagh Paige Heard, que nasceu através de uma barriga de aluguel, recurso legal em determinadas zonas dos Estados Unidos. O ator conhecido por seu personagem “Capitão Jack Sparrow” afirma que tem indícios de que Musk é de fato o pai biológico da criança.

A acusação de traição

Segundo detalhes compartilhados, para tentar provar que Amber estaria tendo um caso com Elon enquanto ainda estavam juntos, Depp exibiu imagens da câmera de segurança do elevador do prédio em que morava com Heard. A atriz negou as acusações, no entanto eles teriam ficado juntos depois do rompimento do casamento.

Em continuação a este tema, o jornal The Mirror reforça que a atriz de “Aquaman 2″ e Musk teriam rompido o relacionamento, uma vez que o atual dono do Twitter pediu para que ela destruísse os embriões. Johnny reforçou a acusação de que Heard não teria respeitado o pedido de Elon.

