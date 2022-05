Este é o filme que trará Johnny Depp de volta às telas de cinema ainda este ano

Novo filme com Johnny Depp Reprodução

Depois de perder papéis importantes em produções como Piratas do Caribe e Animais Fantásticos devido à repercussão negativa de sua imagem no que diz respeito à ex-companheira, este ano, os fãs do ator Johnny Depp poderão finalmente vê-lo de volta às telas de cinema.

Para quem está curioso, segundo detalha o portal Nueva Mujer, Depp dará vida ao personagem do rei Luís XV e a produção francesa, dirigida pela atriz e cineasta Maïwenn, terá pré-venda no festival de Cannes, que este ano acontece entre 17 e 28 de maio.

Sobre a produção estrelada por Johnny Depp

A obra terá como pano de fundo a polêmica figura histórica do rei conhecido como Bem Amado, que deixou de ser querido e passou a ser odiado por seus súditos, devido ao longo histórico de amantes e corrupção. Luiz reinou entre 1715 e 1774 e acabou morrendo de varíola.

Maïwenn, que também atuará na produção interpretando a personagem Jeanne Bécu, uma das amantes do rei, foi quem fez o convite para Johnny, abrindo oportunidades em terras francesas.

Além do eterno “Capitão Jack Sparrow” e da cineasta, Maïwenn, o filme será estrelado por artistas como: Pierre Richard, Noémie Lvovsky e Louis Garrel.

Em linhas gerais, a nova obra é uma espécie de “respiro” para o ator em meio ao cenário conturbado que enfrenta nos tribunais com sua ex-companheira, Amber Heard.

Vale lembrar que Heard começou a depor recentemente na corte dos Estados Unidos e trouxe fortes declarações sobre seu ex-relacionamento com Depp.

