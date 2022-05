Esta foi a nova acusação impactante de Amber Heard contra Johnny Depp; “Todo mudo congelou”

Quem sairá vitorioso no embate judicial entre Amber Heard e seu ex-companheiro, o ator Johnny Depp? Este é o questionamento que diversas pessoas vêm fazendo. Depois de mais de duas semanas com declarações do eterno “Capitão Jack Sparrow”, agora é a vez de sua ex-esposa rebater as versões contadas e trazer novos detalhes.

Além de acusar Depp de violência sexual e física, em depoimento, Amber declarou que seu ex-parceiro teria em uma determinada ocasião pendurado um cachorro pela janela de um carro em movimento. Vejamos a seguir todos os detalhes.

Nova declaração de Amber Heard contra Johnny Depp

Na corte dos Estados Unidos, Heard declarou que em um determinado evento, ela aceitou ir a um compromisso profissional com Johnny, mesmo após ele supostamente ter consumido uma alta quantidade de cocaína e ter um ataque de ciúmes, querendo que ela admitisse um caso amoroso que não existia.

Narrando os detalhes deste dia, Amber disse o seguinte: “Nós pegamos os cachorros, entramos no carro, e estávamos a caminho. [...] Ele estava com a janela aberta, fumando. Estava fumando constantemente e, em um determinado momento, ele começa a uivar pela janela”. E, além do som emitido, a atriz acrescentou que em um instante específico Johnny pegou um dos animais e pendurou para fora da janela com o carro em movimento.

“Ele estava uivando enquanto segurava o cachorro pela janela. Todo mundo no carro, eu nunca vou me esquecer, todo mundo congelou. [...] Ninguém fez nada, e eu também não. Porque não queria fazer qualquer coisa que pudesse fazê-lo reagir e derrubar o cachorro. [...] E então, ele moveu o braço bem gentilmente para dentro do carro e colocou o cachorro no banco. Ninguém reagiu, todo mundo evitou lidar com isso”

Por fim, Heard encerrou o relato sobre esta situação dizendo que eles chegaram ao local do compromisso com horas de atraso. “Todo mundo estava estressado pelo atraso, eu recebia inúmeras mensagens. E, quando ele entrou, ninguém mais reagiu. Todo mundo sorriu, foi simpático”, disse.

Agora, o embate judicial segue, até que todas as versões sejam compartilhadas e a justiça americana determine sua decisão.

(Com G1).

