Estupro com garrafa e cocaína em vagina: as novas acusações chocantes contra Johnny Depp

Alerta: antes de compartilharmos quais foram as declarações recentes do enfrentamento judicial entre Amber Heard e Johnny Depp , queremos alertá-lo que esta notícia pode conter informações sobre situações de violência sexual, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Continuando:

Depois de uma breve pausa no julgamento, agora é a vez de Amber Heard contar a sua versão dos fatos, trazendo detalhes dos bastidores de seu antigo relacionamento com Johnny Depp. E, para esta retomada, a atriz trouxe relatos de situações em que teria sido violentada sexualmente. Vejamos a seguir as informações.

Johnny teria procurado cocaína na ‘cavidade’ da atriz

Ao júri, Amber relatou que em uma determinada ocasião, o casal havia dado uma festa em um “trailer park” com a presença de amigos e, nesta oportunidade, eles teriam consumido MDMA [ecstasy] — substância psicotrópica.

De acordo com detalhes do portal Metro UK, Heard seguiu narrando que neste dia uma mulher “teria se inclinado” em sua direção, o que não necessariamente era algo paquerador, mas despertou ciúmes em Depp. Então, após irem ao trailer para conversar, o ator a teria encurralado e começado a gritar.

⚠️⚠️⚠️ Atenção: detalhes fortes a seguir⚠️⚠️⚠️

Durante seu relato, a atriz disse que “ficou claro que ele estava procurando por algo” e logo em seguida Johnny a teria questionado: “Onde você está escondendo isso?”, afirmou.

Amber seguiu dizendo que o artista estaria buscando cocaína dentro de sua vagina.

“Ele rasga meu vestido... está agarrando meus seios, tocando minhas coxas, [ele] rasga minha calcinha. Não fazia sentido e ele estava me dizendo que íamos fazer uma busca na cavidade, apenas enfiou os dedos dentro de mim; Eu só fiquei lá olhando para a luz estúpida, eu não sabia o que fazer... enquanto ele fazia isso. Ele torceu os dedos [...] eu não [disse] como ‘pare’ ou qualquer coisa”

Sentado no tribunal, Johnny Depp escutou todo o relato de sua ex-companheira sem fazer qualquer tipo de contato visual.

Estupro com garrafa

Diante da corte, a psicóloga Dawn Hudges também trouxe detalhes inusitados em seu depoimento, afirmando uma suposta situação de estupro protagonizado por Johnny Depp utilizando uma garrafa.

Recentemente, o ator afirmou em suas declarações que Amber teria cortado parte de seu dedo com uma garrafa de vodca durante uma briga. No entanto, Dawn trouxe outra narrativa sobre o fato acontecido em 2015, quando o casal estava na Austrália.

De acordo com a psicóloga, o ator estava batendo em Heard com o objeto e tentando enforcá-la. “Ele pegou uma garrafa que estava no bar e a penetrou com essa garrafa”, relatou. Em sua declaração, Hudges disse que a única coisa que Amber conseguiu pensar na época foi: “Espero que não seja a garrafa quebrada”, disse.

Agora, o embate judicial entre ambos os artistas segue, até que os fatos sejam esclarecidos e a corte dos Estados Unidos comunique a sua decisão final.