Esta foi a drástica decisão de Amber Heard após pausa em julgamento contra Johnny Depp

O embate judicial entre Amber Heard e Johnny Depp está prestes a voltar e, antes de que isso ocorra, a atriz adotou uma decisão drástica para que uma possível mudança em sua imagem veiculada pela mídia aconteça: ela trocou toda a sua equipe de relações públicas.

Aos que estão se questionando o motivo, em uma declaração anônima ao New York Post, uma fonte revelou que Heard estaria totalmente descontente com as manchetes negativas que circulam ao redor do mundo em referência à sua pessoa.

Em mais um relato, outra fonte anônima disse que Amber estaria “frustrada por sua história não estar sendo contada de modo mais efetivo” e por isso tal decisão.

Agora, a assessoria da atriz será encabeçada pela Shane Communications.

Esta notícia também pode te interessar: Resumão de tudo o que aconteceu no processo de Johnny Depp contra a ex-mulher

E por falar em Shane Communications e Johnny Depp

Segundo o apontado pelo portal The Hollywood Reporter, liderada por David Shane, que é ex-vice-presidente de comunicações corporativas da ICM, a empresa já tem experiência com Johnny. Em linhas gerais, a Shane Communications atuou como representante do ex-gerente de negócios do ator, depois de ter sido alvo de ação judicial de Depp por quebra de contrato.

Ainda sobre o enfrentamento na justiça entre a empresa e o artista, a companhia, na época, auxiliou para enfatizar a imagem de que o ator gastava compulsivamente e devido a isso sofria com problemas financeiros.

Por fim, o que resta agora é esperar os próximos passos do embate judicial entre Amber Heard e Johnny Depp e acompanhar quais serão as declarações da atriz.

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E SIGA LENDO ESTAS NOTÍCIAS: