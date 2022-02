Entenda por que o Governo chinês vetou e editou episódios de ‘Friends’

Na semana passada, ‘Friends’ voltou a ser transmitido novamente nas principais plataformas de vídeo da China e, segundo informações do site especializado The Hollywood Reporter, as mudanças e os cortes nos episódios provocaram indignação dos leais fãs chineses do programa.

Segundo relatos, várias sequências foram alteradas ou simplesmente cortadas dos episódios, incluindo um episódio inteiro sobre a ex-esposa de Ross, onde é explicado que a personagem está em um relacionamento com uma mulher.

Os site chinês Weibo recebeu inúmeros comentários em sua página de pessoas que escreveram “#FriendsCensored”. O termo se tornou trend topic até que a hashtag foi censurada pelos órgãos chineses que regulam a Internet no país. Segundo as informações do The Hollywood Reporter, a hashtag recebeu mais de 60 milhões de visualizações antes de ser removida no fim de semana passado, com os resultados da pesquisa levando à mensagem automática “este tópico não é mostrado de acordo com as leis e regulamentos relevantes”.

A série ‘Friends’ foi ao ar na China em 2012, de maneira legal e exibida nas plataformas de streaming chinesas Sohu Video e iQiyi. A série foi exibida sem cortes, mas o licenciamento desses sites terminou em 2013.

Quando o especial da HBO Max ‘Friends: The Reunion’ foi lançado no começo do ano passado, outros serviços de streaming chinês tentaram reinserir a série em seu catálogo. Bilibili e Tencent Video uniram forças para licenciar e relançar o show completo no país.

As plataformas divulgaram que receberam ordens expressas dos órgãos reguladores da Internet no país de fazerem cortes no que consideraram “temas problemáticos”.

Temática sexual e LGBTQIA+

O episódio sobre a ex-esposa de Ross foi retirado totalmente e explica a relação homoafetiva entre ela e sua nova companheira. Além disso, usuários relataram que outras cenas envolvendo menções de sexo ou situações LGBTQIA+ foram ajustadas por meio de ajustes nas legendas chinesas.

De acordo com o The Hollywood Reporter, em uma cena em que os seis amigos estão debatendo as vantagens de homens versus mulheres, Ross menciona que “Mulheres podem ter orgasmos múltiplos”. Na nova versão chinesa, o áudio não foi cortado, mas as legendas diziam: “As mulheres têm fofocas sem fim”.

O fato é que a censura nas telas chinesas têm sofrido grande impacto considerável nos últimos anos do governo do presidente chinês Xi Jinping. Uma série de diretrizes e atualizações nas diretrizes de censura pediram uma limpeza moral do discurso cultural e o fim do “culto de celebridades”.