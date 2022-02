DC lança trailer com os próximos lançamentos: Flash, Aquaman, Adão Negro e Batman

Um teaser quase matou todos os fãs dos super-heróis da DC. Brincadeiras à parte, o fandom não esperava que na última sexta-feira, 11, os próximos lançamentos da DC Films fossem mostrados em um teaser único. Veja o teaser e depois as datas de estreia de cada um dos filmes.

‘The Batman’

Estrelando Robert Pattinson, ‘The Batman’ estreia nos cinemas dia 3 de março. O filme não refaz a história de origem de Bruce Wayne, mas sim será ambientado em seu segundo ano de combate ao crime, o que significa que ele ainda está aprendendo a manter Gotham City segura.

‘The Flash’

Em outubro de 2014, Ezra Miller estrelou como o Flash da DC Films, mas só cinco anos o projeto do filme solo finalmente saiu do papel. Com atrasos de produção e com as restrições sanitárias relacionadas à Covid-19, somente agora veremos o ator nas telonas.

O longa não será uma história do origem do super-herói, e sim saltará para um enredo que envolve um multiverso. Enquanto Barry Allen tenta salvar sua mãe de ser morta durante sua infância, ele é sugado para outro universo. É assim que Bruce Wayne, de Michael Keaton, se envolve, com o ator reprisando o papel pela primeira vez em 20 anos depois de estrelar em ‘Batman’ e ‘Batman Returns’, ambos filmes Tim Burton. ‘The Flash’ também deve apresentar a versão cinematográfica de ‘Supergirl’, já que Sasha Calle será a Garota de Aço dos cinemas.

A estreia do filme está prevista para novembro de 2022.

‘Adão Negro’

Uma surpresa nesse teaser promocional é a presença de Dwayne Johnson, o The Rock, na pele do Adão Negro. O filme vai contar com a presença também de Aldis Hodge (‘O Homem Invisível’) como o Gavião Negro, Sarah Shahi (‘Sex/Life’), Pierce Brosnan (’007′), Noah Centineo (‘Para Todos os Garotos’) e Marwan Kenzari (‘Aladdin’). O longa estreia em 28 de julho.

‘Aquaman e o Reino Perdido’

Com estreia agendada para dezembro deste ano, Jason Momoa voltará ao seu papel no universo da DC dos cinemas em ‘Aquaman e o Reino Perdido’. Ainda não há muitos detalhes sobre a nova trama, mas sabe-se que Orm / Oceanmaster (Patrick Wilson) e David Hyde / Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) se juntarão novamente a Amber Heard e Jason Momoa.

Para quem não lembra, Jason Momoa interpretou Aquaman pela primeira vez como uma participação especial em ‘Batman v Superman’, de 2016. Ele foi coadjuvante como o personagem da ‘Liga da Justiça’, de 2017.

