Criador de ‘Vikings: Valhala’ revela se a série terá mais temporadas

Já estamos em contagem regressiva para a estreia da série derivada de ‘Vikings’ na Netflix. ‘Vikings: Valhala’ se passa 100 anos depois dos acontecimentos da série original e já está gerando muita expectativa no fandom, que aguarda conhecer os personagens da nova trama.

‘Vikings’ teve teve sua 6ª temporada lançada na Netflix em dezembro de 2020 e ‘Vikins: Valhalla’ estreia dia 25 de fevereiro. A trama se concentrará em três personagens principais: o reverenciado governante viking Harald Hardrada (Leo Suter), o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e a líder religiosa nórdica antiga Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), estes últimos filho e filha do viking Erik, o Vermelho.

Em entrevista à Entertainment Weekly, o criador da série, Jeb Stuart, revelou que a trama foi pensada para ter várias temporadas. Os primeiros 24 episódios foram encomendados pela Netflix e noticiados pela primeira vez em 2019 em primeira-mão pelo site especializado Deadline.

Jeb Stuart revelou que oito destes 24 episódios vão compor a primeira temporada, então podemos deduzir que pelo menos a segunda temporada já está prevista. “Já estamos em preparação para a 3ª temporada. Já há muito sob a barragem que é emocionante e grande”, disse Jeb Stuart à Entertainment Weekly. As informações ainda não foram compartilhadas e nem muito menos confirmadas pela Netflix.

“Temos vários personagens ótimos e temos histórias em diferentes países e coisas assim. Acho que você quase precisa ser capaz de olhar além do horizonte. Quando eu estava lançando, eu estava tentando lançá-lo como uma coisa de várias temporadas, porque dessa forma eu posso desenvolver esses personagens nas histórias em um lance mais longo. Porque esses personagens realmente não têm apenas arcos emocionais, eles têm arcos literalmente históricos. Você não pode simplesmente chegar ao tema amanhã ou no próximo ano”, disse Jeb Stuart.

A série se iniciará com um acontecimento histórico, o massacre de St. Brice’s Day, um ataque no qual os ingleses queimaram acampamentos dinamarqueses. A partir daí, seguirá Leif Ericksson, o primeiro homem da Europa que se acredita ter desembarcado na América do Norte, Freydis Eiríksdóttir e o guerreiro Harald Sigurdsson.