Se você gostou de ‘O Golpista do Tinder’, veja essas outras produções na Netflix

‘O Golpista do Tinder’ esteve nesta semana entre as Top10 produções mais vistas no Brasil e esse sucesso não é à toa. Muitos homens e, principalmente, mulheres se viram na pele das vítimas. Certamente, muitas pessoas pensaram: “isso poderia ter acontecido comigo”. O fato é que cair em relacionamentos tóxicos, abusivos e, no caso do Golpista do Tinder, ou em golpes financeiros não é uma exclusividade de quem está apaixonado. Pode acontecer com qualquer um e isso é o que causa tanta identificação entre nós e entre as três mulheres do documentário.

Se você também assistiu ao documentário ‘O Golpista do Tinder’ sentindo um misto de emoções com relação às vítimas e ao golpista Simon Leviev, nós te indicamos outras produções da Netflix que vão te causar as mesmas emoções e que servem de aprendizado para nossas relações atuais.

Mestres da enganação - série com 3 episódios

Uma série documental que retrata os crimes reais cometidos por Robert Hendy-Freegard, que enganou pelo menos sete mulheres e um homem, extorquindo deles quase um milhão de libras. Ele começou em 1992, dizendo às pessoas que estava trabalhando para o MI5, levando suas vítimas a acreditar que estavam sendo suas cúmplices em operações do serviço secreto. Com essa mentira, ele passava a dizer para as pessoas que suas famílias e amigos estavam em perigo. Confiante de que suas vítimas estavam suficientemente paralisadas pelo medo e temor para falar com a polícia, ele exigia que elas lhe entregasse dinheiro.

Dirty John: O Golpe do Amor

Esta série baseada em uma história real mostra John Meehan que montou sua vida feita de mentiras para dar o golpe em uma mulher. O caso real de Debra Newell, que foi enganada, extorquida e ameaçada pode ser visto também no documentário ‘Dirty John: The Dirty Truth’.

John Meehan é um vigarista e conheceu Debra Newall em um site de namoro. Ele disse a ela que era médico, o que não era. O relacionamento deles ficou intenso muito rapidamente, e logo ele convenceu Debra a cortar sua família imediatamente de sua vida. Debra então encontrou documentos para provar suas mentiras e detalhando suas prisões anteriores e ordens de restrição contra mulheres com quem ele já havia namorado.