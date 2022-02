‘BBB 22’: Natália fecha com Bárbara e pede que público vote em ‘Fora Arthur’

Natália, Bárbara e Arthur Aguiar estão se enfrentando no quarto paredão do “BBB 22″ e um deles vai sair do reality show da Globo, nesta terça-feira (15). Eles chegaram na berlinda por razões diferentes, mas como o risco de sair existe os participantes estão buscando novas alianças.

No domingo (13), Bárbara ficou em choque ao saber que poderia sair do “BBB 22″ e, após chorar muito na área externa da casa, a sister correu para conversar com Natália e pedir uma aliança para que o “Fora Arthur’' aconteça e, depois de pensar muito, Natália decidiu apoiar a amiga do grupo pipoca.

Natália, Arthur e Bárbara se enfrentam no quarto paredão do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

No raio-x desta segunda-feira (14), Natália fez o combinado e pediu à torcida para votar em Arthur Aguiar. Segundo ela, as duas querem continuar no reality show da Globo e lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Mas, o pedido não foi aceito pelos administradores de seu perfil nas redes sociais, já que os comentários de Bárbara continuam criando problemas fora da casa e a aliança entre elas poderia tirar Natália do “BBB 22″.

Formação do 4º paredão

Neste domingo (13), o paredão entre Arthur Aguiar, Bárbara e Natália foi formado. Ele marca a quarta formação do “Big Brother Brasil 22″, que já conta com Luciano, Rodrigo e Naiara Azevedo como eliminados. Diferente das últimas semanas, a eliminação desta terça-feira (15) está movimentando as redes sociais em duas frentes: uma para acalmar o ator e outra pedindo a saída da amiga de Jade Picon, que enfrenta a sua primeira berlinda.

No Twitter, a hashtag “calma Arthur” surgiu após o ator, que fez sucesso na novela “Rebelde”, da Record TV, ficar preocupado com o seu segundo paredão no “BBB 22″. Ele foi indicado pela líder Jade Picon, neste domingo (13). Nela, os fãs do famoso postam frases alegando que ele não sairá na terça-feira (15). “Agora eu sou TemArthur até o fim”, escreveu um perfil. “Jade pode indicar Arthur várias vezes para o paredão, só que ela não pode esquecer que quem escolhe é o público #calmaarthur”, disse outro.

Já a hashtag “fora Bárbara” está crescendo nas redes sociais, como o Twitter e Instagram, após a formação do paredão deste domingo (14), quando ela entrou na berlinda sendo puxada por Arthur, no contragolpe.

Vale lembrar que a formação do paredão começou com Douglas Silva ganhando a imunidade do anjo, dada por Pedro Scooby e Paulo André, que também ficou fora do paredão. Jade Picon, a líder da semana, votou mais uma vez em Arthur. Natália foi a mais votada pela casa e no contragolpe ela puxou Laís e Arthur levou Bárbara para a eliminação do reality show. Já Larissa e Gustavo, que entraram na casa, votaram em Brunna Gonçalves, para movimentar o jogo.

Em seguida, Natália, Laís e Bárbara foram para a prova bate-volta. Na disputa clássica, em três fases, a médica venceu, deixando Bárbara no paredão.

