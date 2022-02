Novo ‘Esquadrão da Moda’, do SBT, promete frescor após 12 anos no ar

No próximo sábado (19), às 21h30, uma nova temporada do “Esquadrão da Moda” estreia no SBT levando novas participantes que vão conhecer uma nova maneira de encarar a moda.

Para Gustavo Vaccari, diretor do reality show, o programa tem uma grande importância na vida dos brasileiros e, agora, seguirá com novidades. “É uma responsabilidade. Queremos trazer um frescor nesta temporada”, começou ele.

Durante a coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (14), Gustavo também comentou como foi feita a seleção das participantes. “Quem dá o tom são elas. Nós escolhemos com muito cuidado quem vai participar do ‘Esquadrão’, então, buscamos personagens com potencial de transformação”.

Gustavo Vaccari dirige o novo "Esquadrão da Moda", do SBT (João Raposo/SBT)

Reformulado, o “Esquadrão da Moda”, do SBT, será apresentado por Lucas Anderi e Renata Kuerten, que substituem Arlindo Grund e Isabella Fiorentino.

Para Lucas Anderi, que já esteve no elenco do “Fábrica de Casamentos”, também no SBT, assumir o reality show é buscar fazer um projeto cada vez melhor.”É um pouco assustador sair de um programa do SBT e entrar no outro. Eu estou muito feliz, ainda não caiu a minha ficha, porque é um projeto novo para mim. Temos a obrigação de fazer um projeto cada vez melhor. Temos uma sintonia e estamos em uma vibe muito boa”, disse o famoso.

Lucas Anderi é o novo apresentador do "Esquadrão da Moda", do SBT (João Raposo/SBT)

Renata Kuerten, que está há 19 anos na moda, revela que a experiência de comandar o reality do SBT está sendo muito gratificante. “É um privilégio. Eu tive a benção do Arlindo e da Isabella e vai ser um programa novo, com uma cara nova. Trabalhar no SBT é um sonho e no ‘Bake Off Celebridades’ eu falava: ‘eu vou vir aqui para essa casa, eu vou vir aqui para essa casa’ e agora eu estou aqui”.



Renata Kuerten assumem o "Esquadrão da Moda", do SBT (João Raposo/SBT)

No ar desde 2009, o “Esquadrão da Moda” continuará com a participação do cabeleireiro Rodrigo Cintra e da maquiadora profissional Vanessa Rozan, que são veteranos na atração. “O ‘Esquadrão’ sempre levou informações sobre moda para que as pessoas possam se adaptar e incluir na vida delas. O programa ajudou a tirar o perfil elitista da moda”, relatou Vanessa, que ficou emocionada ao voltar ao reality.

Vanessa Rozan e Rodrigo Cintra seguem no elenco do "Esquadrão da Moda", do SBT (João Raposo/SBT)

Já Rodrigo Cintra falou que, nesta temporada, vai usar o visagismo na hora de cortar as madeixas das participantes. “Essa técnica é uma mistura de análise de formas e medidas, então é você construir uma imagem com o cabelo, onde você respeite formas, altura. Um exemplo: uma mulher muito baixa que deixa o cabelo muito comprido, deixa ela mais baixinha, uma mulher muito alta cortar curtinho, fica mais alta, então, na verdade o visagismo é um estudo de formas e medidas, você consegue criar uma harmonia na imagem da pessoa”, esclareceu o profissional.

Fernando Pelegio celebra o retorno do "Esquadrão da Moda" ao SBT (João Raposo/SBT)

Vale lembrar que o diretor artístico do SBT, Fernando Pelégio, usou as redes sociais para comentar a novidade e, também, para agradecer Arlindo Grund e Isabella Fiorentino, que decidiram não retornar à atração semanal, por estarem envolvidos com outros projetos pessoais. Eles ficaram 12 anos no comando.

No Instagram, Fernando escreveu: “Dizem que time que está vencendo não se mexe. Pura verdade. Quando foi decidido que voltaríamos com uma temporada inédita do Esquadrão da Moda, a primeira coisa que fizemos foi entrar em contato com os protagonistas Isabella Fiorentino e Arlindo Grund”.

