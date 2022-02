Com data de estreia definida, Boninho dá spoiler sobre o ‘No Limite 6’

Ex-'BBBs' participaram da 5ª temporada do 'No Limite' (Reprodução/Globo)

O “Big Brother Brasil 22″ nem chegou perto do fim e Boninho já está divulgando, em suas redes sociais, as novidades da 6ª temporada do “No Limite”, reality show de sobrevivência que vai substituir o “BBB”.

Em um post, o big boss da Globo publicou um boomerang mostrando que ele já está testando a “cadeira elétrica”, local onde os participantes vão fazer as entrevistas para entrar, ou não, no reality show, que será apresentado pelo ex-“BBB” Fernando Fernandes.

A direção da Globo também já bateu o martelo sobre a data de estreia e quanto tempo o “No Limite 6″ vai durar. A nova temporada está prevista para estrear no dia 21 de abril e seguirá até o dia 3 de julho. A exibição será às terças e quintas, após a novela das 21 horas e, também, aos domingos, depois do “Fantástico”.

Como na 5ª temporada, que foi apresentada por André Marques, o “No Limite 6″ deverá ser disputado por participantes famosos, mas também há vagas para anônimos, como nas primeiras edições do programa.

O primeiro programa vai focar em apresentar o elenco e explicar a dinâmica definida para a temporada. “Se preparem que vem aí um No Limite muito mais competitivo, muito mais radical, muito mais intenso… Até porque quem vai estar puxando esse limite sou eu”, prometeu Fernando Fernandes recentemente.

Como já é esperado pela audiência, a cada programa um integrante será eliminado, que contará, aos domingos, como foi a experiência no confinamento.

O novo apresentador

A escolha de Fernando Fernandes deve-se por causa de sua trajetória profissional. Além de ser ex-participante da 2ª temporada do”Big Brother Brasil”, da Globo, ele é atleta profissional, tetracampeão de paracanoagem e amante dos esportes radicais.

Fernando Fernandes assume o "No Limite 6", na Globo (Reprodução/Instagram)

Neste momento, o famoso está se preparando para apresentar o “No Limite” e falou sobre a experiência: “Quero trazer o meu olhar não só como apresentador, mas como uma pessoa que vive superando todos esses limites, não só fisicamente, mas como ser humano, e fazer com que cada participante viva isso intensamente e extraia o melhor de si”.

Sobre a 6ª temporada, Fernando Fernandes avisou: “Esperem um programa muito mais radical, muito mais intenso. Até porque, quem vai estar puxando esse barco, sou eu!”.

