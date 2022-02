‘BBB 22’: Jade Picon tenta jogar Paulo André contra Arthur Aguiar e farsa vem à tona

Dentro do “BBB 22″, Jade Picon está buscando novos aliados para entrar na briga contra Arthur Aguiar, que está, pela segunda vez, no paredão, e nessa briga a influenciadora digital acabou entrando em uma história complicada com Paulo André.

Durante uma conversa com o ganhador da prova do anjo, Jade, que é a líder da semana no reality show da Globo, disse que Arthur não tinha visto o vídeo do anjo, que foi exibido na sala da casa.

Mas, o atleta olímpico descobriu o contrário em conversa com o ator. Ao chamar o emparedado para conversar, na tarde de domingo (13), Paulo André questionou quais foram os motivos que fizeram Arthur não assistir a homenagem: “Queria te perguntar se tu ficou na sala pra assistir ao vídeo ou se tu meteu o pé”.

DR entre Paulo André e Arthur Aguiar pode criar problema para Jade Picon dentro do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Em seguida, Arthur Aguiar deu uma resposta que surpreendeu o atleta: “Assisti, irado. Assisti, pô. Assisti teu pai, teu pai caminhando…”, disse o ator, que descreveu partes do vídeo do anjo.

Para finalizar, Paulo André agradeceu, mas se mostrou chocado ao descobrir que Jade Picon mentiu: “Maneiro, que a galera tá meio comentando que não te viu na sala. Não precisa provar, não. Você falou que viu, viu”.

Vale lembrar que Arthur ficou chateado com Paulo André e Pedro Scooby por não ter sido chamado para o almoço do anjo e, mesmo assim, assistiu ao vídeo com os demais participantes do “BBB 22″.

Formação do 4º paredão

Neste domingo (13), o paredão entre Arthur Aguiar, Bárbara e Natália foi formado. Ele marca a quarta formação do “Big Brother Brasil 22″, que já conta com Luciano, Rodrigo e Naiara Azevedo como eliminados. Diferente das últimas semanas, a eliminação desta terça-feira (15) está movimentando as redes sociais em duas frentes: uma para acalmar o ator e outra pedindo a saída da amiga de Jade Picon, que enfrenta a sua primeira berlinda.

Natália, Arthur e Bárbara se enfrentam no quarto paredão do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

No Twitter, a hashtag “calma Arthur” surgiu após o ator, que fez sucesso na novela “Rebelde”, da Record TV, ficar preocupado com o seu segundo paredão no “BBB 22″. Ele foi indicado pela líder Jade Picon, neste domingo (13). Nela, os fãs do famoso postam frases alegando que ele não sairá na terça-feira (15). “Agora eu sou TemArthur até o fim”, escreveu um perfil. “Jade pode indicar Arthur várias vezes para o paredão, só que ela não pode esquecer que quem escolhe é o público #calmaarthur”, disse outro.

Já a hashtag “fora Bárbara” está crescendo nas redes sociais, como o Twitter e Instagram, após a formação do paredão deste domingo (14), quando ela entrou na berlinda sendo puxada por Arthur, no contragolpe.

Vale lembrar que a formação do paredão começou com Douglas Silva ganhando a imunidade do anjo, dada por Pedro Scooby e Paulo André, que também ficou fora do paredão. Jade Picon, a líder da semana, votou mais uma vez em Arthur. Natália foi a mais votada pela casa e no contragolpe ela puxou Laís e Arthur levou Bárbara para a eliminação do reality show. Já Larissa e Gustavo, que entraram na casa, votaram em Brunna Gonçalves, para movimentar o jogo.

Em seguida, Natália, Laís e Bárbara foram para a prova bate-volta. Na disputa clássica, em três fases, a médica venceu, deixando Bárbara no paredão.

LEIA TAMBÉM: