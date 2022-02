‘BBB 22’: ‘Fora Maria’ ganha força após segunda agressão no jogo da discórdia

Maria entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Maria saiu perdendo em mais um jogo da discórdia do “BBB 22″. Nesta segunda-feira (14), durante o jogo da “água suja”, a atriz acertou um balde na cabeça de Natália Deodato e gerou um certo desconforto aos administradores de suas redes sociais que tiveram que lidar com a hashtag “Fora Maria”, que anda ganhando força nas últimas horas.

Quem entrou no time para expulsão da participante do grupo camarote foi a apresentadora Sonia Abrão, que usou suas redes sociais para criticar Maria.

#bbb22 #FORAMARIA

Gente que isso???

Claroque a Maria agrediu a Naty e não é a primeira vez que ela faz isso pic.twitter.com/1aVeJwyh6p — William 🏳️‍🌈 (@w1lliamrocha) February 15, 2022

“BBB22: FORA MARIA! Depois do ‘tapa’ na testa de Arthur, agora vem o balde na cabeça da Natália, no jogo da discórdia! A imagem é clara! Não tem o que discutir! TEM QUE SER EXPULSA! A desculpa de “acidente” não cola! Passar pano numa situação como essa é imperdoável!”, opinou a jornalista.

Além dela, alguns internautas criticaram a Globo e apontaram o erro de Maria. “Nitidamente agressão”, falou um. “Expulsão pra ontem”, disse outro.

Vale lembrar que no jogo da discórdia da semana passada, a famosa também foi acusada de ter agredido Arthur Aguiar ao colar uma placa na testa dele com agressividade.

O caso

Ao sentir o balde em sua cabeça, Natália retrucou ao vivo e criticou Maria. “Não pode bater com o balde na cabeça, né?”. Maria pediu desculpa, mas, após o intervalo, Tadeu Schmidt anunciou que precisava tirar uma dúvida com elas, colocando a decisão de expulsão nas mãos da emparedada. “Está tudo bem, mas senti um pouco de agressividade”, afirmou a sister.

alguém me mostre aqui em que momento esse balde escorregou? a mão esquerda dela empurrou o balde pra baixo PRA QUE? isso é AGRESSÃO. #BBB22 #foramaria #mariaexpulsa pic.twitter.com/80fMSFBw4Y — geringonça (@fegrimaldi) February 15, 2022

Em seguida, Maria afirmou que o balde escorregou de sua mão, diferente do que foi apontado pela audiência nas redes sociais. Por fim, o apresentador, então, pediu mais cuidado de todos e pediu o jogo.

Vale lembrar que no “BBB 16″, Ana Paula Renault foi expulsa após dar um tapa “de brincadeira” em Renan e no “BBB 19″, Hariany empurrou Paula e acabou limada do jogo.

Confira algumas reações

Já é a segunda cabeça que a ESCROTA da Maria deixa assim #FORAMARIA #mariaexpulsa pic.twitter.com/97Avn96Cej — Kadu (@kdugomez_) February 15, 2022

Primeiro agrediu o Arthur e depois agrediu a Natália !

Eu não durmo enquanto a desequilibrada insuportável da Maria não for expulsa do programa#FORAMARIA#MariaExpulsa pic.twitter.com/268OXZIOIV — Wallyn empoderado (@wallvasco) February 15, 2022

MARIA LIXO DEMAIS, ela sabe que fez merda e ainda debocha, se fosse ao contrario ia meter uma Maria Da Penha no cara né ??? Foi agressão sim... #FicaArthur #ForaMaria #MariaExpulsa pic.twitter.com/V01pL3mmOf — Rossano (@raphaelrossano) February 8, 2022

É a segunda vez que ela agride alguém no jogo da discórdia... #FORAMARIA — Luísa Leite (@leiteluisaa) February 15, 2022

LEIA TAMBÉM: