Nicolas Prattes terá retorno à televisão em duas produções. Confira!

Nicolas Prattes voltará para televisão em breve. O ator está em dois trabalhos, sendo um para a plataforma de streaming Globoplay e outro para a Globo.

A primeira produção, para o streaming, será Rio Connection, série gravada a partir da parceria da Globo e da Sony, e que tem Marina Ruy Barbosa como protagonista e conta a história de uma quadrilha europeia que, na década de 1970, usava o Brasil como ponto estratégico na venda internacional de drogas.

Nicolas Prattes na novela "Éramos Seis", da Globo (Reprodução/Globo)

Após ser afastado das filmagens por causa da covid-19, o ator comentou sobre o desafio de trabalhar em outro idioma. “Brinco que estou com três personalidades dentro de mim. Tenho a minha emoção, penso em português. Mas externalizo em inglês e faço o sotaque italiano. É muita coisa para compor, por isso, tem sido um trabalho desafiador. É preciso bastante foco”.

Dirigida por Mauro Lima e filmada totalmente em inglês, a série está prevista para estrear ainda neste ano. As gravações ocorrem em locações no exterior e, também, nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro.

Já quando as gravações da série acabarem, Nicolas Prattes inicia as filmagens da novela “Olho por Olho”, de João Emanuel Carneiro, que deve ser exibida na faixa das 21 horas.

Nicolas Prattes foi descoberto apenas na final da 1ª temporada do "The Masked Singer Brasil" (Reprodução/Globo)

Na trama, o ator vai interpretar um garçom que busca vingança. “Só de pensar, já vêm as borboletas no estômago. Amo fazer novela. E sou completamente fã do autor. Ele é um dos maiores que a gente tem. E voltar com o mesmo diretor de Éramos Seis (Carlos Araújo) e a mesma equipe vai ser como voltar para casa. Não consigo ver um cenário melhor”.

Gravada no Rio de Janeiro, seguindo todos os protocolos de segurança, exigidos por causa da pandemia, a trama terá cenas na Gamboa, no Porto Maravilha, na Zona Sul, e na Barra da Tijuca.

Nicolas Prattes foi o mostro da 1ª temporada do "The Masked Singer Brasil" (Reprodução/Globo)

Além das locações, a produção do folhetim definiu alguns nomes que vão compor o elenco principal da trama. Quem volta ao horário nobre da Globo é a atriz Regina Casé, que foi uma das protagonistas de “Amor de Mãe”. A atriz será Zoé, mãe de Maíra (Sophie Charlotte) e Vanessa (Letícia Colin). Porém, diferente de “Amor de Mãe”, a personagem não será uma mãe amorosa e preocupada, pelo contrário, ela será cruel com as filhas.

A novela “Olho por Olho” também conta com Tony Ramos, Humberto Carrão, Marina Moschen, Cássio Gabus Mendes, Miguel Falabella e Tonico Pereira. Antes dela, a Globo estreia o remake de “Pantanal”.

