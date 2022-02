OMG: Suposta foto íntima de Eliezer, do ‘BBB 22’, vaza na web

Nesta semana, uma foto íntima atribuída a Eliezer, que está confinado na casa do “BBB 22″, vazou e movimentou as redes sociais. No registro, ele aparece totalmente pelado em frente a um espelho.

Mesmo sem ter certeza de que a foto é do brother, alguns internautas comentaram sobre o tema. “Vi o nude do Eliezer e achei que estava vendo um enroladinho de salsicha”, ironizou um usuário do Twitter. “Acabei de ver o nude do Eliezer, dá pra entender por que a Maria tava chorando atrás dum vibrador”, reagiu outro.

Após saber da existência da foto, a equipe que administra os perfis de Eliezer , por meio de um comunicado oficial, afirmou que providências serão tomadas contra o responsável pela divulgação da foto. “Nós, da equipe do Eliezer, já estamos cientes sobre o vazamento de nudes e estamos tomando as devidas providências”, declarou a nota.

Vale destacar que dentro do “BBB 22″, o brother comentou que já sabia como agiria caso alguma foto íntima acabasse sendo descoberta. “Minha preocupação é que nunca pensei em ser famoso, então nunca me preocupei. Vai que vaza um nude ruim meu em rede nacional?”, declarou o brother.

Segundo o brother, antes de entrar na casa, ele produziu algumas fotos para melhorar a sua imagem. “Chamei uma amiga e falei assim: ‘Vamos produzir um?’. Fiz um decente e deixei com ela porque, se vazar o que for ruim, ela vaza o bom. Passar vergonha em rede nacional, não passou não”, disparou em seguida.

Sexo dentro do “BBB”

Após a festa de Tiago Abravanel, segundo líder da temporada, Maria e Eliezer agitaram o edredom do reality show da Globo. O casal protagonizou a primeira cena de sexo da 22ª temporada do “BBB”.

Durante a balada, a atriz já havia dado sinais para o empresário, que acabou não percebendo e ganhou o rótulo de lerdo. “Vem cá, 32 anos, já foi em swing, a gente já ficou no quarto, o que aconteceu hoje?”, indagou Maria, fazendo referência às diversas histórias sexuais contadas por Eliezer, que explicou que a transa marcada deles se tornou um evento na casa.

a trilha sonora da transa da Maria e Eli foi tosse #bbb22 pic.twitter.com/2R5z8ymVSw — cleytu (@cleytu) February 3, 2022

Antes do ato, Eli mostrou-se receoso e pediu conselhos para alguns amigos, e Lucas, que vive casal com Eslovênia, disse que não faria. Enquanto Eli tomava banho, Maria chegou a pegar preservativos na despensa, que foram descartados na manhã desta quinta-feira (03), quando finalmente completaram o ato, após uma madrugada de muita especulação dos brothers e desencorajamento durante a festa.

