Conheça Zacquieu, personagem de Silvero Pereira na novela ‘Pantanal’

Silvero Pereira será Zacquieu no remake de "Pantanal" (Reprodução)

A estreia do remake da novela “Pantanal” está próxima. A trama, prevista para estrear em março, na Globo, vai contar com grande elenco e, entre eles, está Silvero Pereira, que estreou na televisão em “A Força do Querer”.

Na trama, que vai substituir “Um Lugar ao Sol”, Silvero vai interpretar o mordomo Zacquieu, que faz parte do núcleo da mansão dos Novaes. Previsto para entrar na segunda fase de “Pantanal”, o personagem será contratado por Mariana (Selma Egrei), após a morte de Antero (Leopoldo Pacheco).

Com um jeito irreverente de ser, que esconde as cicatrizes de uma vida sofrida, o mordomo tem um uma vasta experiência na profissão e é contratado em um momento em que a família Novaes enfrenta dificuldades financeiras, mas ainda consegue desfrutar de bom prestígio.

Zacquieu desenvolve uma uma relação muito forte com dona Mariana e se torna uma peça importante na dinâmica da família. Contudo, não demora em se tornar um peão. Na versão original da novela, o papel ficou por conta de João Alberto Pinheiro. O personagem tinha ainda um amor não correspondido por Alcides, interpretado por Ângelo Antonio e que agora será vivido por Juliano Cazarré.

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o remake da novela “Pantanal” começou a ser gravado nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e a previsão é que a produção estreie no dia 14 de março.

Nesta nova versão, o ator Renato Góes viverá José Leôncio, protagonista da primeira fase de “Pantanal”. Ele fará o papel que foi de Paulo Gorgulho. Já o veterano Marcos Palmeira, que esteve também na versão original, interpreta o mesmo personagem de Renato na segunda fase do folhetim. E, para interpretar Juma Marruá, mocinha vivida por Cristiana Oliveira na primeira versão, a Globo escalou Alanis Guillen. Já a mãe de Juma será feita por Juliana Paes.

Os atores Gabriel Stauffer e Caco Ciocler vão dividir o papel do médico Gustavo, que irá transitar nas duas fases do remake escrito por Bruno Luperi. Outro ator confirmado em “Pantanal” é Jesuíta Barbosa, que interpretará Jove, um rapaz que sofrerá ataques homofóbicos. A vilã Guta será vivida por Julia Dalavia.

