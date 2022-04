Vídeo: Ana Maria Braga viraliza após rebolar no chão

Na Globo, Ana Maria Braga se diverte em desafio do "Mais Você" (Reprodução/Globo)

No desafio de Natal do quadro “Feed da Ana”, desta quarta-feira (22), a apresentadora precisou eliminar bolinhas de Natal de dentro de uma caixa e fez uma ponte no chão mostrando muita flexibilidade.

A proposta da brincadeira era dançar e se balançar até retirar todas as bolinhas que ficavam em uma caixa presa na cintura. Quem terminasse primeiro, ganhava.

E foi bem aqui que eu perdi tudo com a @ANAMARIABRAGA 🗣🗣🗣 #MaisVocê pic.twitter.com/RFICSr69W0 — TV Globo 🐆 (@tvglobo) December 22, 2021

Ao lado de Ju Massaoka, ela não perdeu tempo e acabou ganhando o desafio proposto pela repórter. No final, Ana ficou com apenas quatro bolinhas de Natal e Ju ficou com uma quantidade maior, seis.

A apresentadora mostrou gingado, flexibilidade e surpreendeu os telespectadores do programa matinal. Em outro desafio, Ana Maria precisou colocar uma bolinha em um copo, apenas movendo o corpo. Neste, Ana ficou na torcida, enquanto Ju Massaoka tentava jogar.

LEIA TAMBÉM:

70 anos das novelas

Nesta segunda-feira (20), Ana Maria Braga festejou os 70 anos das telenovelas brasileiras com um novo look. A apresentadora do “Mais Você”, da Globo, resgatou uma roupa medieval da novela “Deus Salve o Rei”, exibida originalmente em 2018.

“Direto dos cenários da novela Deus Salve o Rei!”, anunciou Ana Maria. “Ares de rainha, não? Hoje é segunda-feira, 20 de dezembro, mas amanhã, dia 21, nós vamos celebrar os 70 anos das telenovelas, por isso a gente decidiu reviver [esse figurino]”, falou a veterana.

Ana Maria Braga deixou a web em polvorosa. “O quê fazer quando a pessoa acha que é melhor que você? Apaga a luz do Sol e mostra para ela quem brilha aqui na terra! Anda de salto, mas não faz barulho! Meu beijo hoje vai para a Ana Maria porque nada abala o penteado dela!”, afirmou um perfil.

“[Ela] está linda como ficou bem mais nova com esse cabelo longo. Tá lindíssima”, aprovou mais um. “Não estou aguentando com a Ana Maria vestida de Game of Thrones”, afirma outro.

Confira algumas reações da dança de Ana Maria Braga