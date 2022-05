Cozinha molecular elimina Tiago da final do 8º ‘MasterChef Brasil’

Tiago está fora da final da 8ª temporada do “MasterChef Brasil”. Nesta terça-feira (30), os cinco cozinheiros amadores do reality show da Band tiveram que mostrar muita sabedoria ao criar pratos usando técnicas da cozinha molecular. A disputa final ficou entre Tiago e Kelyn.

O brasiliense deixou a cozinha da competição após apresentar um picadinho, que segundo o jurado Erick Jacquin parecia uma comida de halloween.

“É filme de terror? Eu imaginava um picadinho, mas o que é esse negócio? É Chernobyl? Nem sei como experimentar isso. Você acha moderno isso? Quando olho esse prato, parece que estou em outro mundo”, disse o jurado francês.

No desafio final, a chef Angélica Vitali, ex-participante do “MasterChef Profissionais”, foi a convidada e apresentou aos cozinheiros que estavam na berlinda quatro técnicas: espessar, gelificação, esferificação e transglutaminase.

Antes da cozinha pegar fogo, Eduardo, que venceu a primeira disputa da noite, distribuiu as quatro técnicas. Em seguida, Daphne, Tiago, Isabella e Kelyn se enfrentaram para continuar no reality show gastronômico.

No final da prova de eliminação, Daphne e Isabella subiram ao mezanino. Já Kelyn ficou por um fio, mas acabou sendo salva pelos jurados.

Vale destacar, que Tiago já tinha sido eliminado da competição. Ele foi o sexto competidor a deixar o reality da Band. Na primeira vez, Tiago deixou o programa após errar na produção de seis empadas com dois recheios diferentes.

Prova dos ingredientes regionais

Nesta rodada, o programa homenageou alguns ingredientes típicos das cinco regiões do Brasil. Na primeira prova da noite, Ana Paula Padrão recebeu alguns convidados especiais, que representaram as regiões: Falcão (nordeste); Dinho Ouro Preto (sul); Negra Li (sudeste); Lorena Simpson (norte); e Wanessa Camargo (centro-oeste).

Todos os convidados entraram no estúdio da 8ª temporada do “MasterChef Brasil” com os pratos que os cozinheiros amadores precisavam reproduzir.

Falcão entrou com uma mousse de caju e uma de manga, tuile de rapadura e redução de cajuína. Lorena Simpson exibiu uma torta mousse de chocolate amargo, praliné de castanhas do Brasil e gelado de bacuri. A rapper Negra Li lembra também apresentou um doce, levando um bolo de fubá cremoso com goiabada. Wanessa Camargo tinha como prato um choux cream de licuri, castanha-de-pequi e coulis de jenipapo. Já Dinho levou um pão de ló de pinhão, creme de confeiteiro de erva-mate, bergamota e pinhão sapecado.

LEIA TAMBÉM:

Entre todas as representações, Eduardo levou a melhor. Segundo Fogaça, a sobremesa do competidor estava equilibrada e se destacou entre as demais. Durante a primeira prova, Edu queria fugir do chocolate e investir em um prato novo, mas Daphne não deixou e acabou dando ao jovem o prato que representava o norte do país.

Já Tiago, ficou com o prato do sul, Daphne com a receita do nordeste, Isabella com a região centro-oeste e Kelyn com o sudeste.

Agora, restam quatro cozinheiros amadores no “MasterChef Brasil”: Eduardo, Kelyn, Isabella e Daphne. A final acontecerá no dia 14 de dezembro, na Band, com a presença dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça e da apresentadora Ana Paula Padrão.