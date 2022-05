Márcio deixa o ‘MasterChef Brasil’ após servir um ‘bolo alcoólico’

O “MasterChef Brasil” acabou para o professor Márcio Cabral, 52 anos, nesta terça-feira (19). No reality show da Band, o paulista serviu um bolo com sabor de álcool e foi eliminado do programa apresentado por Ana Paula Padrão.

No último programa, Márcio disputou a vaga no Top 10 do reality show gastronômico com Daphane, que tem experiência com sobremesas e empratamento.

A prova final foi supervisionada pelo chef Jacquin e segundo o critério dos jurados, o bolo Saint-Honor estava muito alcoolizado e “fora da realidade”, apenas com gosto de álcool e chocolate.

Já Daphne ganhou mais uma chance na cozinha do “MasterChef Brasil”, mas levou uma puxada de orelha por causa do seu desempenho. Segundo o chef francês, ela não merecia a segunda chance no programa.

Ao se despedir da competição, o professor Márcio, que sempre se mostrou cauteloso com as palavras, falou alguns palavrões e se emocionou ao agradecer pela oportunidade de estar na 8ª temporada da competição.

Antes da prova de eliminação, os participantes do “MasterChef Brasil”, na Band, reviveram o leilão com pratos clássicos das cinco regiões do Brasil. Na dinâmica, eles tiveram que vender seu tempo para conquistar a receita de preferência.

Entre os pratos apresentados havia moqueca, pato no tucupi, vaca atolada, sarapatel e outros quitutes.

Neste primeiro desafio, Isabella foi a campeã ao preparar sorvete de tucupi. Ela subiu ao mezanino acompanhada de Kelyn, Ana Paula, Raquel e Helena, que também foram bem avaliadas.

Já Eduardo, Daphne, Tiago, Heitor, Luiz e Márcio foram para a prova de eliminação, que foi apresentada pela cantora Fafá de Belém, que foi a convidada especial da noite. Neste embate, os cozinheiros amadores tiveram que reproduzir Saint Honoré, sobremesa francesa, muito conhecida pelo chef Erick Jacquin.

Em duas horas de prova, Eduardo, que também conhece o doce, quebrou a maldição do “MasterChef Brasil”, que, geralmente, elimina aquele que mais conhece o prato, e venceu a prova. Já Tiago, Heitor e Luiz foram salvos e subiram ao mezanino.