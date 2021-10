Parque da Mônica reabre aos finais de semana

O Parque da Mônica, localizado na Av. das Nações Unidas, 2.2540, dentro do shopping SP Market, está de volta e pode ser uma opção para curtir o fim de semana com a família.

Porém, como ainda estamos vivendo em uma pandemia, o Parque da Mônica está aberto apenas para visitantes vacinados. Segundo a administração do parque, o complexo de diversão funciona com capacidade reduzida e com bilheteria fechada no local, ou seja, é preciso comprar os ingressos pelo site oficial.

Para evitar as aglomerações e filas nos brinquedos, algumas atrações também permanecem fechadas, mas nada de desanimar, pois o Parque da Mônica conta com inúmeros brinquedos. As atrações que permanecem fechadas são: Musical da Turma, Piscina de Bolinhas do Cascão, Brinquedão do Chico Bento e Brinquedinho da Turma.

Divulgação

Além de se divertirem com os brinquedos, as crianças podem encontrar os personagens da Turma da Mônica andando pelo ambiente e as fotos estão liberadas, mas respeitando as orientações de distanciamento e o uso de máscara.

LEIA TAMBÉM:

Quem caminhar pelo Parque da Mônica perceberá que todo o espaço conta com álcool gel. De acordo com o Decreto Municipal 60.488, locais com mais de 500 frequentadores devem exigir o comprovante de, ao menos, a primeira dose de imunização. É obrigatório apresentar o documento para todo visitante cuja idade já foi contemplada no plano de vacinação no local onde mora, em formato físico ou digital pelo ConecteSUS.

Por enquanto, o Parque da Mônica funciona apenas de sexta a domingo, das 11 horas às 18 horas. Os ingressos custam R$ 99 para adultos e R$ 119 para crianças entre 2 e 14 anos, mas há preços promocionais no site do parque.