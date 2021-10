‘A Fazenda 13’: Sem muita presença, Mussunzinho é o 2º eliminado

Mussunzinho, filho do humorista Mussum, do extinto “Os Trapalhões”, não agradou o público e foi o segundo eliminado do reality show “A Fazenda”. O ator recebeu apenas 23,52% dos votos, que eram para quem o telespectador queria que ficasse.

Na noite desta quinta-feira (30), o ator concorreu contra o ex-BBB Bil Araújo e a modelo Dayane Mello, que retornaram ao jogo. Bill levou 30,56% e Day fico com 45,92% dos votos.

Mussunzinho foi para a roça após se desentender com Erika Schneider, que era a fazendeira da semana. Ela estava mirando em Bill, mas com a briga ela votou no filho de Mussum e ainda acusou o ator de machismo, o que ele nega veementemente. Já para os internautas, o participante não teve grande participação no reality show, sendo classificado como “planta”.

Já Bill Araujo foi colocado na berlinda após receber os votos que foram dados para Rico Melquiades, que tinha o poder de fogo e optou em fazer a transferência de seus votos e, desta forma, tentar escapar da roça do “A Fazenda 13”.

Essa roça também foi um teste de fogo para Day, que foi alvo de muitas polêmicas na última semana e virou um alvo para os participantes da 13ª temporada do reality show da Record TV. Day virou o alvo principal dos adversários após a expulsão de Nego do Borel. Sem informações externas, os jogadores começaram a cogitar que a modelo teria tramado contra o funkeiro.