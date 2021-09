Novo Louro José deve ser escolhido pela audiência do ‘Mais Você’

O “Mais Você” ganhará um novo mascote para acompanhar Ana Maria Braga no andamento do programa da Globo. Alguns testes estão sendo feitos para que o novo manipulador do boneco entre em outubro.

E, para decidir quem será o “novo Louro José”, a emissora deverá recorrer ao público do programa matinal, que irá votar no nome do novo papagaio, que deve entrar no “Mais Você” ainda este ano.

Com o novo boneco, a ideia de colocar Cappuccino, que é um dos cachorros de Ana Maria, no programa fica guardada. A ideia era que o cachorro influencer, participasse de alguns quadros e matérias do programa. Nas redes sociais, o cachorro da raça São Bernardo faz um grande sucesso e tem mais de 26 mil seguidores.

Na página oficial do São Bernardo tem vários registros de seu dia a dia e de suas travessuras, que ganham um charme maior ainda com legendas fofas. As postagens passam de 2 mil likes, ou seja, Capuccino é um doguinho blogueiro de sucesso.

Além disso, Ana Maria Braga renovou o seu contrato com a Globo e segue contratada até 2025, ou seja, mais quatro anos de “Mais Você” nas manhãs da emissora carioca.

Além da loira, a Globo renovou o contrato até 2025 com Pedro Bial, Luciano Huck, André Marques, Márcio Garcia, Fernanda Gentil, Patrícia Poeta, William Bonner, Renata Vasconcellos, Ana Paula Araújo, Maju Coutinho, César Tralli e Ana Furtado.