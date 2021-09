‘The Crown’ seleciona ator para ser Dodi Fayed, namorado de Lady Di

Quinta temporada está em fase de gravações.

O site de entretenimento Variety divulgou que a equipe de produção da série original da Netflix ‘The Crown’ acaba de selecionar o ator Khalid Abdalla para o papel de Dodi Fayed, o namorado de Lady Di que morreu com ela após o acidente de carro em 1997. Dodi Fayed era egípcio e o herdeiro do bilionário Mohamed Al Fayed.

O ator Khalid Abdalla é um ator britânico de 41 anos que ganhou destaque internacional depois de estrelar o filme indicado ao Oscar de 2006 e vencedor do BAFTA, ‘United 93’. Escrito e dirigido por Paul Greengrass, ele narra eventos a bordo do vôo 93 da United Airlines, aeronave que foi sequestrada como parte dos ataques de 11 de setembro. Abdalla interpretou Ziad Jarrah, o piloto e líder dos quatro sequestradores a bordo do vôo. Ele também foi parte do elenco do filme ‘O Caçador de Pipas’, de 2007, baseado no livro homônimo.

O ator Salim Daw, foi escalado como o pai de Dodi, bilionário e ex-proprietário do Harrods Mohamed Al-Fayed.

A princesa Diana se envolveu romanticamente com Dodi alguns meses antes de sua morte Ele era um produtor de cinema e considerado uma espécie de playboy na época. O romance causou um frenesi entre a mídia, principalmente a britânica, por conta da excentricidade do casal e da imagem que Diana representava na época.

De acordo com informações da Variety, os produtores de ‘The Crown’ até agora se recusaram a dizer se o acidente que vitimou Lady Di e Dodi será retratado na série.

Lady Di na quinta temporada será interpretada pela atriz Elizabeth Debicki, que assume o papel de Emma Corrin, que interpretou uma jovem Diana na 4ª temporada, que se seguiu mostrando o primeiro encontro da princesa com Charles até a implosão de seu casamento logo após o nascimento do príncipe William. O príncipe Charles será interpretado por Dominic West na quinta e sexta temporadas, substituindo Josh O’Connor.