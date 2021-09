Príncipe Harry celebra ao lado da primeira-dama dos Estados Unidos. Entenda

Ambos participarão de uma transmissão ao vivo e online em homenagem aos atletas do Warrior Games.

Nesta segunda, 13, o príncipe Harry se reunirá com a primeira-dama dos Estados Unidos Jill Biden para um evento em homenagem aos atletas do Warrior Games, suas famílias e cuidadores. O Warrior Games é um evento anual, realizado pela primeira vez em 2010, que celebra a resiliência e dedicação de feridos e doentes no serviço ativo e membros veteranos do serviço militar dos EUA. Este ano, os jogos foram substituídos pela transmissão online de homenagem aos atletas por conta do avanço da variante Delta da Covid-19 nos Estados Unidos.

Participam também do evento que será transmitido online esta noite, a partir das 18h: o secretário de defesa dos Estados Unidos Lloyd Austin e Ken Fisher, presidente e CEO da Fisher House Foundation. O plano inicial era realizar os jogos em Orlando, na Flórida mas, por conta das restrições relacionadas à pandemia da Covid-19 e para garantir a saúde e segurança de seus atletas e suas famílias, o evento deste ano será online e será somente uma homenagem aos atletas.

Em um comunicado do escritório da primeira-dama na Casa Branca, disse que o Dr. Jill Biden, Harry e Lloyd Austin planejaram comparecer aos Jogos Guerreiros pessoalmente antes de seu cancelamento.

Para quem não lembra, a primeira-dama conheceu Harry durante sua viagem aos Estados Unidos em 2013, durante a qual ele compareceu a uma recepção para guerreiros feridos britânicos e americanos em Washington. Naquela época, o Sr. Biden e o Dr. Biden eram vice-presidente e segunda-dama sob a administração do presidente Obama.

Harry credita sua visita aos Warrior Games no Colorado durante sua viagem de 2013 como a inspiração por trás de seus Invictus Games, um evento esportivo internacional para feridos, feridos e enfermos. O Invictus Games é tema de um documentário na Netflix. A produção da Fundação Archewell, fundada por Meghan Markle e Harry, ainda não tem data oficial de estreia.