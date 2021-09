Juliette Freire estreia no Multishow e rebate críticas negativas

Juliette Freire, campeã do reality show “Big Brother Brasil 21”, na Globo, estreia, nesta segunda-feira (13), no TVZ, programa de clipes do Multishow. Ela vai substituir o cantor de pagode Ferrugem, que encerrou sua temporada.

“Tenho certeza que vou fazer com muito amor! Tô com muito frio na barriga, é tudo novo. É um programa de música, coisa que amo muito, é isso que eu gosto, tô no lugar certo, tô muito animada”, contou Juliette ao ser anunciada como apresentadora. Segundo a emissora, a temporada vai durar um mês e terá programas ao vivo, duas vezes por semana.

A rainha dos cactos foi chamada para o posto de apresentadora após fazer sucesso nas redes sociais e ganhar milhões de seguidores, durante a edição passada do “BBB”. Além de apresentar clipes, no programa, Juliette irá entrevistar convidados e também cantar alguns hits, que fazem parte do seu primeiro EP ou não.

Falando no EP, que foi lançado recentemente, Juliette Freire precisou desabafar sobre alguns comentários que vem recebendo. Nas redes sociais, a ex-BBB revelou que, apesar de não se importar, se preocupa com quem escreve.

“Eu evito ver coisas negativas por aqui, mas acaba passando uma ou outra e sabe o que eu penso? Não é sobre mim, mas sobre quem fala. Eu tô feliz comigo, com vocês, com as músicas e com o clipe”, comentou Juliette no Twitter.

Os comentários negativos sobraram até para a cantora Anitta, que ajudou a ex-sister na produção do EP e também é amiga dela. Um seguidor disse: “Queria ver exaltar alguém com 10 mil seguidores. Exaltar quem tá no topo é muito fácil”.

Chamada para o embate, Anitta, que atualmente está focada na carreira internacional, não deixou barato e respondeu o comentário do hater. “Lendo alguns comentários idiotas aqui… Eu fiz exatamente igual com a Clau [outra cantora lançada por Anitta]. Inclusive morou na minha casa também e atingiu o topo do Spotify. Não trabalhamos mais juntas, mas sempre nos falamos e mantemos contato… esse povo da internet tá trabalhando na inveja. Cruz credo”.