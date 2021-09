Saiba quem é o ator de ‘Chiquititas’ que dubla o Duque de Hastings em ‘Bridgerton’

Lembra do Mosca? Pois é!

Se você foi criança na década 1990, você lembra da novela ‘Chiquititas’, que foi ao ar no SBT de 1997 a 2001. A Netflix revelou uma notícia para os fãs mais crescidinhos de ‘Bridgerton’: o ator Pierre Bittencourt, que interpretou o ‘Mosca’ na novela e a voz que dubla para o português as falas do Duque de Hastings (Regé-Jean Page) em ‘Bridgerton’.

Esse aqui não é só famoso pela sua voz não, viu? O ator Pierre Bittencourt, além de dublar a voz do Simon, de Bridgerton, também é conhecido por ter interpretado o Mosca na versão de 1997 de Chiquititas. pic.twitter.com/yOFZ6SniBr — netflixbrasil😈 (@NetflixBrasil) September 8, 2021

Pierre Bittencourt interpretou o personagem Felipe “Mosca” em todas as temporadas da novela, de 1997 a 2001. Para quem não lembra, Aretha Oliveira e Pierre Bittencourt, os irmãos Pata e Mosca, foram os únicos atores mirins que permaneceram do início ao fim.

Leia mais sobre filmes e séries: