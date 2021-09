Simu Liu publica vídeo dos bastidores de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’

Protagonista do longa, o ator Simu Liu dividiu com os fãs um vídeo onde mostra como foi gravada a cena de luta no ônibus. Veja.

Certamente uma das cenas mais cheias de ação de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’, que estreou na semana passada nos cinemas de todo o mundo, é a que o protagonista Shang-Chi (Simu Liu) luta com os capangas da organização dos Dez Anéis em um ônibus urbano, cheios de passageiros, em pleno São Francisco. Ele está acompanhado de sua melhor amiga Katy (Awkwafina).

O fato é que as cenas de ação do longa vêm recebendo inúmeros elogios pela crítica especializada, não só pela beleza das cenas de luta, mas também pela coreografia marcial em conjunto com a trilha sonora. Basicamente: não é só soco, tem muito mais envolvido.

Esta cena foi destaque inclusive no trailer oficial do filme e agora, o protagonista do longa compartilhou um vídeo dos bastidores das filmagens no Instagram.

Na legenda, ele explicou o trabalho árduo que entrou na sequência, escrevendo: “Acrobacias como esta queda de beisebol na frente de um ônibus pareciam simples no ensaio, mas era um jogo totalmente diferente depois que você considerava o sistema hidráulico e as máquinas de vento”. Ele acrescentou que fazer essa cena praticamente “resultou em meu joelho do tamanho de uma bola de tênis depois desse dia”.