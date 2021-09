Atores da série ​​The Good Doctor aparecem juntas em foto e registro causa furor nas redes sociais

Estrelas da série The Good Doctor aparecem juntas em uma nova foto e o registro causou furor nas redes sociais recentemente.

O registro foi compartilhado no Instagram pela página oficial do drama médico. O momento foi captado pela atriz Christina Chang.

Os atores Freddie Highmore, 29 anos, e Osvaldo Benavides, 42 anos, também aparecem na imagem.

O novo registro rapidamente se difundiu entre os fãs da série médica, gerando inúmeros comentários.

Estrelas de ​​The Good Doctor aparecem juntas em foto e registro causa furor nas redes sociais

“Minha rainha!”, “que foto linda” e “ansiosa por esse casalzinho” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, a publicação já conta com mais de 30 mil curtidas. Confira postagem:

Reprodução Instagram

LEIA TAMBÉM: