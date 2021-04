A série ‘The Good Doctor’, produção do Amazon Prime Video, ganha quarta temporada nesta semana. A nova season será liberada na próxima sexta-feira (9). (ALERTA: Texto com possíveis spoilers)

E o novo ‘trailer revelador’ sugere o futuro da mega produção, como detalhado pela página da Amazon Prime Video em espanhol no Twitter.

Divulgação/Reprodução – YouTube

“Se você ainda não entrou na sala de espera do #TheGoodDoctor, agora você vai na nova temporada. 9 de abril, apenas no Amazon Prime Video”, detalhou na publicação.

Como revelado pelo site “La Tercera”, a produção conta com um capítulo duplo que narra as experiências do hospital Boaventura com a Covid-19.

Além disso, o enredo amarra vários fios que ficaram pendentes na terceira temporada da série. Confira trailer:

A quarta temporada também mostra Shaun Murphy, o jovem cirurgião com autismo, seriamente envolvido em um relacionamento romântico.

Si aún no has entrado a la sala de espera de #TheGoodDoctor, ahora lo harás en la nueva temporada. 9 de abril, solo en Amazon Prime Video. pic.twitter.com/kePblXBd1M — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) April 3, 2021

The Good Doctor- sucesso mundial

“O Bom Doutor” (em português) estreou em 25 de setembro de 2017 e desde então se tornou um fenômeno mundial da televisão.

Divulgação/Reprodução – YouTube

Ainda de acordo com as informações, o início do novo ciclo, que ocorreu durante a pandemia, terá uma dedicação especial.

Será dedicado ao pessoal hospitalar e aos trabalhadores essenciais que enfrentam esta emergência sanitária. Confira:

Shaun Murphy: Extraordinario, determinado, especial. Les dejo el trailer de The Good Doctor, Cuarta Temporada, disponible el 9 de abril. pic.twitter.com/RDZ4nqSZyi — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) April 1, 2021

LEIA TAMBÉM: