A quarta temporada de The Good Doctor foi liberada, na semana passada, no Amazon Prime. E os novos capítulos do drama médico chegaram cheios de surpresas.

No entanto, os fãs já estão pensando em uma quinta temporada desta série que se tornou sucesso mundial, como revelado pelo site especializado ‘Vader‘.

Embora o número total de capítulos da quarta temporada ainda gere um pouco de dúvida, muito se especula sobre a continuidade da produção.

Com apenas 11 episódios, muitos acreditam também em uma segunda parte da quarta temporada. No entanto, ainda não há informações oficiais.

Reprodução

Quinta temporada de The Good Doctor – sucesso internacional

E é que alguns se perguntam se com a morte do médico Neil Melendez e os recentes acontecimentos na relação entre Leah e Shaun Murphy, a série poderia estar chegando ao fim.

Na quarta temporada, a história de Lea e Shaun recebeu reviravolta que fãs não esperavam.

Porém, para ter certeza do futuro da produção médico, ainda teremos que esperar um pouco, como detalhado pelo site recentemente.

A incerteza que paira é sobre a estréia da quinta temporada (apenas em 2022?), se a série realmente for renovada.

Ainda de acordo com as informações, devido aos atrasos causados ​​pelo Coronavírus, essa entrega também poderia demorar um pouco mais.

Com informações do site Vader

